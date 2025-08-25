«Positiboki» baloratu dute Aste Nagusia Bilboko Konpartsek, baita Udaltzaingoaren jarrera eta hainbat eraso salatu
Gas plazan lo egiten ari ziren pertsonak bertatik bota eta azalpenik gabe Arriagara bidali zituztela esan dute
DV
Astelehena, 25 abuztua 2025, 15:16
Aurtengo Bilboko Aste Nagusia bukatu da, bederatzi egun, seiehun ekintzatik gora eta milaka parte-hartzailerekin, eta Bilboko Konpartsek, antolatutako ekintzek izandako parte hartzea positiboki baloratzen dute, nahiz eta Bilboko Udaltzaingoa salatzen duten erakutsi duten jarreragatik.
Bilboko Konpartsek jakinarazi dutenez, lehenik eta behin auzolana eta lan boluntarioa eskertu nahi dute, beren esanetan Aste Nagusia ez litzatekeelako gaur egun dena izango Konpartsarik gabe.
Aste Nagusian jarrera oztopatzailea edukitzeagatik Bilboko Udaltzaingoa salatu dute, horretarako arrazoi bat baino gehiago emanez. Bilboko Konpartsen arabera, jaigunera sartu eta bertatik irteteko trabak jarri dizkiete konpartsakide eta langileei, kale saltzaileak jazarri dituzte, eta orokorrean eman dieten laguntza eskasa izan dela baloratu dute.
Salatu nahi dute, kale gorrian bizi diren Gas plazan lo egiten ari ziren pertsonak bertatik bota eta Arriagara bidali zituztela, inolako azalpenik gabe. Horixe izan zen protokoloa lehenengo aldiz aktibatzeko arrazoietako bat.
Salatzen dute ere, Aste Nagusian era eta intentsitate anitzetako erasoak gertatu direla, arrazistak, sexistak, LGTBIQ+fobikoak, hitzen bidez egindakoak, zein indarkeria fisikoa erabilitakoak.
Ostegunean, 21ean, berriro aktibatu behar izan zuten protokoloa, hain zuzen ere, aurreko gauean egondako eraso LGTBIQ+fobiko «oso larri» baten ostean. Horren ondorioz giza kate eta kontzentrazio «oso jendetsua» deitu zuen Jai Batzorde Mistoak, eta bertaratutako guztiak eskertzen dituzte.
Hori guztia aparte utzita, balioan jarri nahi dute Aste Nagusian egon den «giro aparta». Horretarako Olatz Agirre, txupinera, eta Francis Diaz, pregoilaria ezinbestekoak izan direla nabarmendu dute Bilboko Konpartsek.
