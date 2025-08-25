Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

«Positiboki» baloratu dute Aste Nagusia Bilboko Konpartsek, baita Udaltzaingoaren jarrera eta hainbat eraso salatu

Gas plazan lo egiten ari ziren pertsonak bertatik bota eta azalpenik gabe Arriagara bidali zituztela esan dute

DV

Astelehena, 25 abuztua 2025, 15:16

Aurtengo Bilboko Aste Nagusia bukatu da, bederatzi egun, seiehun ekintzatik gora eta milaka parte-hartzailerekin, eta Bilboko Konpartsek, antolatutako ekintzek izandako parte hartzea positiboki baloratzen dute, nahiz eta Bilboko Udaltzaingoa salatzen duten erakutsi duten jarreragatik.

Bilboko Konpartsek jakinarazi dutenez, lehenik eta behin auzolana eta lan boluntarioa eskertu nahi dute, beren esanetan Aste Nagusia ez litzatekeelako gaur egun dena izango Konpartsarik gabe.

Aste Nagusian jarrera oztopatzailea edukitzeagatik Bilboko Udaltzaingoa salatu dute, horretarako arrazoi bat baino gehiago emanez. Bilboko Konpartsen arabera, jaigunera sartu eta bertatik irteteko trabak jarri dizkiete konpartsakide eta langileei, kale saltzaileak jazarri dituzte, eta orokorrean eman dieten laguntza eskasa izan dela baloratu dute.

Salatu nahi dute, kale gorrian bizi diren Gas plazan lo egiten ari ziren pertsonak bertatik bota eta Arriagara bidali zituztela, inolako azalpenik gabe. Horixe izan zen protokoloa lehenengo aldiz aktibatzeko arrazoietako bat.

Salatzen dute ere, Aste Nagusian era eta intentsitate anitzetako erasoak gertatu direla, arrazistak, sexistak, LGTBIQ+fobikoak, hitzen bidez egindakoak, zein indarkeria fisikoa erabilitakoak.

Ostegunean, 21ean, berriro aktibatu behar izan zuten protokoloa, hain zuzen ere, aurreko gauean egondako eraso LGTBIQ+fobiko «oso larri» baten ostean. Horren ondorioz giza kate eta kontzentrazio «oso jendetsua» deitu zuen Jai Batzorde Mistoak, eta bertaratutako guztiak eskertzen dituzte.

Hori guztia aparte utzita, balioan jarri nahi dute Aste Nagusian egon den «giro aparta». Horretarako Olatz Agirre, txupinera, eta Francis Diaz, pregoilaria ezinbestekoak izan direla nabarmendu dute Bilboko Konpartsek.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada
  2. 2 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  3. 3

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  4. 4

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  9. 9

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  10. 10 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Positiboki» baloratu dute Aste Nagusia Bilboko Konpartsek, baita Udaltzaingoaren jarrera eta hainbat eraso salatu

«Positiboki» baloratu dute Aste Nagusia Bilboko Konpartsek, baita Udaltzaingoaren jarrera eta hainbat eraso salatu