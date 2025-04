La policía de un pueblo de Sevilla «levanta» el confinamiento al Ratoncito Pérez

Efe Pedrera (Sevilla) Jueves, 26 de marzo 2020, 12:22 Comenta Compartir

Cuando a Marcos se le cayó un diente a principios de la semana, lo primero que pensó es que se iba a quedar sin el regalo que hace a los niños el Ratoncito Pérez, que, como todos, tiene que cumplir con la orden de confinamiento, pero no contaba con que iba a tener la ayuda de la Policía Local de su pueblo para salvar la situación.

La historia que este niño de 7 años ha protagonizado la ha hecho pública en sus redes sociales la Policía de su pueblo, el sevillano de Pedrera, que ha hecho «oficial» un salvoconducto que permite al ratón visitar a los niños del pueblo a los que se les caigan los dientes durante el confinamiento por el coronavirus, un documento oficial que se ha hecho viral y ha tranquilizado a los niños de este pueblo de la Sierra Sur sevillana.

La curiosa iniciativa surgió tras una petición de Marcos a su madre nada más caérsele el diente, para que intentara que el ratón fuese a su casa tras perder uno de sus incisivos, porque tras enseñar el diente caído a su madre su primera preocupación fue que el confinamiento iba a impedir que el ratón llegase a su casa y bajo su almohada no encontrase ningún regalo al día siguiente. Además, lo consultó también con su hermana pequeña, y ella se limitó a decir que a lo sumo iría con una mascarilla pequeña, y las dudas del pequeño aumentaron, ya que pensó que no habría protecciones tan pequeñas como para que el ratón fuese libremente por las calles de su pueblo.

Su madre, testigo de la conversación y consciente de que los niños tienen que tener siempre respuestas a sus peticiones, decidió acudir a las redes sociales, y usar su perfil de Facebook para intentar encontrar ayuda para el asunto que, sin esperarlo, se había planteado en su casa. De esta forma, se plantó en la red social, y dejó un mensaje de parte de Marcos que decía: ·¡Hola! Ya me conocéis. Soy Marcos. ¡Se me ha caído un diente! Y no un diente cualquiera, una paleta. No sé si en esta situación podrá venir el Ratón Perez«.

Marcos lo preguntaba, no solo por él, sino por todos los niños y niñas del pueblo que «estamos dando un gran ejemplo y somos unos campeones«, todo ello acompañado de una foto del pequeño con su »mella« entre los dientes, que ya comenzó a recibir respuestas rápidamente de sus vecinos, emocionados con la inocencia del pequeño y las ganas de ayudar a sus amigos si se encuentran en su mismo »problema«.

Poco después de escribir la entrada, los amigos y conocidos empezaron a compartirla y dejar decenas de comentarios, y la respuesta le llegó directamente desde el Ayuntamiento de la localidad, que informó al pequeño de que le pasaba el aviso directamente a la policía, para que se pusiese rápidamente manos a la obra. Inmediatamente, la siguiente respuesta fue de la propia Policía Local, que informaba, con la foto que lo acreditaba, de que había expedido un certificado que acredita que ofrece un permiso especial al Ratoncito Pérez «para que pueda acudir a los domicilios de todos los niños y niñas de Pedrera a los que se les caiga un diente».

«El cuerpo de Policía Local Pedrera ha ofrecido este certificado al Ratoncito Pérez para que recoja todos los dientes que se caigan en estos días y así los niños y niñas reciban un premio por su comportamiento durante el confinamiento«·, termina el mensaje oficial.

La historia del permiso especial se ha hecho viral, y el propio niño ha agradecido a la Policía que el ratón haya podido finalmente acceder a su casa, una solución que, lógicamente, va a dar tranquilidad a todos los niños de su pueblo.