Polémica en Navarra por una lista de canciones que «promueven el sexismo y la violencia de género»

El programa Skolae, impulsado por el Gobierno de Navarra, sigue dando que hablar y, en esta ocasión, ha dado también «el cante» por una de las fichas del citado programa que incluye un listado de canciones que, según el ejecutivo foral, «promueven el sexismo y la violencia de género».

La lista, en la que se encuentran temas de Amaral, El Canto del Loco, Melendi, Malú o Shakira, ha desatado el debate en redes sociales y ha «cabreado» a algunos de los artistas citados, que no han tardado en mostrar su sorpresa.

Es el caso de Dani Martín, exvocalista de El Canto del Loco, que se dirige al Gobierno navarro explicando que 'Contigo' -uno de los temas que aparecen en el listado- es una canción escrita por él, «dedicada al cariño que el público nos hace llegar desde los shows, en las gradas, en la pista o con su acercamiento diario en la calle para mostrarnos lo que les generan las letras, emociones y lo que ellos representan para nosotros. Por ahí, por ahí... felicidades, esa es la lucha contra el machismo, ese es el principio de una educación repleta de valores».

El Gobierno de Navarra censura canciones de Amaral, El Canto del Loco y Shakira por machistas https://t.co/OBoutGuBwN vía @A3Noticias censuran “contigo” de El Canto del Loco” por machista, venga, hasta luego! — Dani Martín (@_danielmartin_) 13 de noviembre de 2018

En el listado de “canciones que promueven el sexismo”, Skolae incluye: ‘Sin ti no soy nada’, de ; ‘Contigo’, de ; ‘No vale la pena’, de David ; ‘Tenía tanto que darte’, de ; ‘Te espero sentada’, de ; ‘Un violinista en tu tejado’, de‘Me enamoras’, de Juanes.La lista de “canciones que promueven la violencia de género”, el programa del Gobierno de Navarra: ‘Cuatro babys’, de ; ‘Picky Picky’, de; ‘Toda’, de ; ‘La mataré’, de ; ‘Es lo que hay’, de ; ‘En la cama’, de ; y ‘Si me porto mal’, de Como canciones que denuncian la violencia de género figuran: ‘Un extraño en mi bañera’, de ; ‘No voy a cambiar’, de ; ‘Ella’, de Bebe; ‘Malo’, de ‘El final del cuento de hadas’, de ; ‘Salir corriendo’, de ; y ‘Esta noche’, de Tremenda Jauría., tal y como se está apuntando en redes sociales, por sus letras machistas y ha manifestado que el listado de canciones de Skolae para analizar el sexismo y la violencia de género en la música no ha sido elaborado por ellos, sino que ya ha sido usado por otras entidades como el Gobierno de Canarias (2013), el Ayuntamiento de Valencia (2013) o el Injuve (2003).