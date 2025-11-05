Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El plato guipuzcoano que Joseba Arguiñano define como «el más tradicional del País Vasco»

El hijo del popular Karlos Arguiñano asegura que la receta «no tiene ninguna dificultad» y se basa en ingredientes humildes

L. G.

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:15

Joseba Arguiñano no deja de sorprender a su audiencia con su cocina cercana, sencilla y llena de sabor. En uno de sus últimos programas, el chef guipuzcoano quiso rendir homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía vasca: las alubias de Tolosa con sus sacramentos.

Fiel a su estilo familiar y a la cocina de raíces, Arguiñano recordó que para preparar unas buenas alubias «solo hace falta tiempo y fuego lento». La receta, aseguró, «no tiene ninguna dificultad» y se basa en ingredientes humildes pero llenos de sabor: alubias de Tolosa, berza, morcilla fresca, chorizo, tocino, aceite de oliva virgen extra, sal y unas piparras para acompañar.

El cocinero explicó que el secreto está en la paciencia: «Hacen falta unas tres horas para cocinar el plato como se merece». Y es que, según él, este guiso no solo alimenta, sino que también conecta con las tradiciones y los recuerdos compartidos alrededor de la mesa.

Las alubias de Tolosa, «el plato de cuchara más tradicional del País Vasco»

Durante la emisión, Joseba no pudo evitar dejarse llevar por el aroma de su cazuela :«¡Ay ama! ¡Cómo huele esto y vaya 'pintaca' tiene! Un guiso que sabe a domingo, fuego lento y buena compañía», exclamó entre risas.

Para el cocinero de Zarautz, las alubias de Tolosa son mucho más que una receta: «Es el plato de cuchara más tradicional del País Vasco», afirmó con orgullo.

