La planta milenaria que se está empezando a prohibir en Europa: «La utilizaría con precaución»

En su más reciente vídeo publicado en plataformas digitales, el popular divulgador científico Miodrag Borges encendió la alerta sobre la Shwaganda, un adaptógeno natural ampliamente utilizado para combatir el estrés, la ansiedad y mejorar la calidad del sueño, señalando que, pese a su popularidad, su seguridad está siendo cuestionada por varios países europeos.

«Dinamarca ha dado un paso drástico prohibiendo su uso por sospechas de toxicidad tiroidea y hepática», explica Borges en el vídeo, que ya ha superado las 100 mil visualizaciones en menos de 24 horas. A este movimiento se suma Francia, que ha emitido advertencias y desaconseja su consumo en determinados grupos vulnerables como embarazadas, niños y personas con enfermedades hepáticas.

La oleada de precauciones no se detiene ahí. Polonia ha establecido un límite máximo de 3 gramos diarios de este suplemento, acompañándolo de restricciones similares, mientras que Suecia y Finlandia estudian seguir el mismo camino.

«Es evidente que hay una preocupación creciente en torno a este compuesto, pero la gran pregunta es: ¿están todas estas medidas basadas en evidencia científica sólida?», se plantea Borges.

«Lo cierto es que no hay un consenso científico contundente que respalde de forma definitiva las decisiones más restrictivas. No obstante, eso no significa que debamos consumirlo de forma despreocupada», asegura el experto.

Miodrag Borges asegura que él «utilizaría este suplemento con precaución, y siempre que sea posible, bajo supervisión médica, sobre todo en personas con antecedentes de problemas hepáticos o tiroideos». «Natural no siempre significa inocuo. La ciencia avanza, y con ella, nuestra forma de cuidarnos también debe evolucionar», sentencia Miodrag Borges.

La shwaganda, una planta en la cuerda floja

Conocida también como ashwagandha o ginseng indio, la Shwaganda ha sido utilizada durante siglos en la medicina ayurvédica. Su auge en Occidente, sin embargo, ha puesto a prueba los límites de la regulación de productos naturales, especialmente cuando estos se introducen en el mercado de forma masiva sin estudios clínicos exhaustivos.

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) aún no ha emitido una resolución definitiva, pero expertos coinciden en que el caso de la Shwaganda podría marcar un precedente en la regulación de suplementos botánicos.