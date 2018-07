Pintar un caballo de colores, la actividad escolar que ha levantado polémica en Brasil El caballo pintado por los niños de la escuela / Facebook La escuela deberá presentar un plan pedagógico y una evaluación de un veterinario AITOR ARANGUREN ORDOÑEZ Lunes, 30 julio 2018, 11:49

En las vacaciones de invierno de la Escuela de Equitación de la Sociedad Hípica de Brasilia, capital de Brasil, han realizado una actividad escolar que ha levantado una gran polémica. A los encargados de los niños y niñas de la escuela se les ocurrieron pintar un caballo de distintos colores.

La ONG Orden de Abogados de Brasil ( OAB) compartió la foto en las redes sociales del animal lleno de trazos infantiles y de colores.«Ellos tuvieron la brillante idea de colocar al caballo como lienzo de pintura, diciendo que sería una actividad pedagógica. Dijeron que era un caballo rescatado pero eso no lo justifica, la crueldad es la misma», afirmó una integrante de la ONG.

El responsable de marketing de la Escuela de Equitación de la Sociedad Hípica ha alegado que la pintura no es nociva para el caballo. «El caballo estaba tranquilo, no estaba estresado», aseguró el responsable. No obstante, la ONG Orden de Abogados de Brasil se está planteando establecer una denuncia de malos tratos por la actividad realizada.

Los fiscales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente han hecho una evaluación del establecimiento y de la actividad realizada por los niños. Además, la escuela deberá presentar un plan pedagógico y una evaluación veterinaria del caballo.