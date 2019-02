Pillados por las orejas El comisario Miguel Ángel Del Diego, especialista en detener a ladrones por la huella de sus 'antenas', propone hacer un registro de pabellones auriculares ANDREA CUBILLAS Sábado, 2 febrero 2019, 19:48

Qué hace un ladrón que quiere asegurarse que no hay nadie en el piso que pretende robar? La mayoría aprieta la oreja contra la puerta y escudriña con el oído algún ruido que le informe si la vivienda está vacía. Ese gesto tan común acabará delatándole. La policía le cazará por sus orejas gracias a los otogramas, la identificación a través de la huella que dejan los pabellones auditivos. En esta técnica, cada vez más aplicada en la lucha contra la delincuencia en España, es todo un especialista el comisario provincial de León, Miguel Ángel del Diego.

La oreja en sí misma es una huella dactilar. No hay dos iguales. Su forma, su tamaño, sus salientes o entrantes configuran un sello único en el mundo. De ahí que sean uno de los rasgos más fiables en el reconocimiento biométrico ya que, a diferencia de las huellas dactilares, apenas presentan cambios durante la vida de una persona. Su forma no se altera ni tan siquiera con los cambios de la expresión del rostro, no envejecen y su aumento de tamaño con el paso de los años es insignificante. Son la matrícula humana más fiable y, sin embargo, pocos se acuerdan de ellas.

No es, desde luego, el caso de Del Diego, un sabueso de los otogramas y un referente en España, que lleva dos décadas analizando con detalle las orejas de delincuentes de todo pelaje. A sus 54 años (35 de ellos como policía), este burgalés graduado en Criminología sigue caminando por la calle sin poder evitar que sus ojos acaben posándose en esta parte visible del oído. Deformación profesional, pues el comisario lleva el oficio en las venas y sabe que las orejas de los malos pueden constituir una prueba de peso en un proceso penal.

En diciembre del año 2000 Del Diego lideraba la Brigada de la Policía Científica de Palencia. En la inspección ocular de una vivienda que había sido asaltada por los ladrones logró revelar un otograma. Por el 'modus operandi' sospechaban de un caco que acababa de ser detenido por otro robo en Valladolid. Así que el policía tuvo que convencer al juez para acceder a prisión y tomar la muestra del sospechoso. «¿Una huella de la oreja? Qué curioso», recuerda Del Diego las palabras del magistrado. La identificación fue inmediata. Aquella huella 'reveló' la reincidencia del delincuente, lo que permitió la primera sentencia condenatoria gracias a la técnica de los otogramas en España.

Del Diego recuerda que unos meses antes, en agosto de 2000, los primeros en hacer una identificación a través de las huellas de las orejas fueron sus compañeros de la Brigada Científica de la Policía Nacional de Santander. En cualquier caso, muchos años después que en Suiza, primer país que implantó está técnica (1965), que ya ha echado raíces en Holanda, Francia, Italia e Inglaterra.

1.500 bajo la lupa

Los otogramas empiezan a coger fuerza en España, en buena medida gracias a este comisario que suma más de 1.500 orejas analizadas («aproximadamente, porque ya he perdido la cuenta») que han permitido 200 identificaciones con «rigor».

Uno de los casos más llamativos es el de un grupo itinerante de ladrones que saquearon viviendas en Gijón, Oviedo y Santander, donde los agentes llevaron a cabo 49 otogramas. Un año después, la Policía Nacional logró desarticular la banda criminal y, gracias a las huellas auriculares se logró imputar 45 robos a uno de sus miembros. Pillado literalmente por las orejas.

Del Diego ha propuesto la toma obligatoria de huellas de las orejas a todos los autores de delitos de robo con fuerza. «De esta forma se simplificarían los trámites a la hora de identificar a los autores de cualquier hecho delictivo», dice.