Agentes de la Policía Nacional inspeccionando el cuadro este viernes. P. N.

El Picasso perdido fue hallado un mes después en el mismo bloque donde el dueño lo guardaba

Todo apunta a que se produjo un extravío durante el proceso de traslado, pero la brigada de Patrimonio Histórico mantiene abierta la investigación para confirmarlo

Laura Velasco y Juan Cano

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:10

Comenta

Una vez que la Policía Nacional ha confirmado que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso que estaba desaparecido, toca responder varias preguntas. ... La más obvia es quién lo tenía y dónde apareció. Fuentes conocedoras del tema explican a este medio que alguien dio el aviso de que el paquete estaba en el bloque donde el dueño de la obra la guardaba, hasta donde se había desplazado la empresa de transportes para embalar tanto esa como otras creaciones. Nunca llegó a subir a la furgoneta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

