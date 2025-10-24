El Picasso perdido fue hallado un mes después en el mismo bloque donde el dueño lo guardaba
Todo apunta a que se produjo un extravío durante el proceso de traslado, pero la brigada de Patrimonio Histórico mantiene abierta la investigación para confirmarlo
Laura Velasco y Juan Cano
Granada
Viernes, 24 de octubre 2025, 17:10
Una vez que la Policía Nacional ha confirmado que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso que estaba desaparecido, toca responder varias preguntas. ... La más obvia es quién lo tenía y dónde apareció. Fuentes conocedoras del tema explican a este medio que alguien dio el aviso de que el paquete estaba en el bloque donde el dueño de la obra la guardaba, hasta donde se había desplazado la empresa de transportes para embalar tanto esa como otras creaciones. Nunca llegó a subir a la furgoneta.
Al parecer, la alertante sería una mujer vinculada al edificio -una vecina o trabajadora-, que encontró el paquete en el portal y lo guardó en casa. Tras aquel hallazgo, sufrió un problema personal de relevancia y olvidó por completo el tesoro que, presuntamente sin saberlo, había guardado. No ha sido hasta el pasado jueves, un mes después, cuando hablando con su marido se acordó del paquete. Ella ni siquiera estaba al tanto de que había desaparecido un Picasso, pero rápidamente llegaron a la conclusión de que podía ser aquel paquete que no habían abierto. Por tanto, dieron aviso a la Policía Nacional, que se desplazó rápidamente para hacer sus averiguaciones.
La brigada de Patrimonio Histórico mantiene abierta la investigación para confirmar este relato. Todo apunta a que pudo haberse extraviado; que esa mujer, sin saber lo que había en su interior, lo encontró y guardó sin ninguna intención. La otra hipótesis es que alguien lo cogiera a propósito y, al verse acorralado, lo dejara allí para intentar salir de forma airosa de la situación y armar una historia para hacerlo creíble. Las pesquisas arrojarán luz sobre uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos.
