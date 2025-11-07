Los pescadores recreativos tendrán que declarar todas sus capturas a partir del 10 de enero

Los pescadores recreativos tendrán que salir a la mar con el móvil en la mano. A partir del próximo 10 de enero ningún aficionado que ... lance sus aparejos en el mar podrá desentenderse del teléfono. La Secretaría General de Pesca ha confirmado la fecha oficial a partir de la cual será obligatorio registrar y notificar electrónicamente todas las capturas a través de la nueva aplicación PescaREC, desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en cumplimiento del Reglamento (UE) 2023/2842 que refuerza el control de la pesca marítima de recreo.

La medida supone un giro histórico para un colectivo tradicionalmente acostumbrado a trámites mínimos y a una percepción «aficionada» de su actividad. Bruselas y Madrid ya no la ven así. Consideran que el impacto de la pesca recreativa sobre especies sensibles, especialmente en determinadas zonas y temporadas, ha dejado de ser marginal y pasa a integrarse plenamente en el sistema europeo de control pesquero.

El comunicado de la Secretaría General de Pesca establece que cada pescador deberá cumplimentar, a través de PescaREC, una declaración diaria con todas las especies capturadas, tanto las retenidas como las devueltas al mar. Incluso las jornadas sin una sola pieza deberán registrarse expresamente como «sin capturas», siguiendo el mandato del artículo 55 del Reglamento europeo.

El foco se sitúa, sobre todo, en las especies sometidas a medidas de protección específica, a planes plurianuales o a la obligación de desembarque, donde la mortalidad generada por la pesca recreativa se considera relevante y hasta ahora insuficientemente cuantificada. El nuevo sistema aspira a cerrar ese «agujero negro estadístico» que complicaba la evaluación de stocks en especies como el atún rojo o determinados depredadores costeros.

La app PescaREC

PescaREC estará disponible en Google Play y App Store y se convertirá en la herramienta exclusiva para registrar capturas de pesca marítima de recreo en aguas exteriores; solicitar autorizaciones específicas para especies reguladas, como el atún rojo; enviar preavisos de pesca cuando así lo exijan las normas, y consultar tallas mínimas, artes y especies prohibidas, cierres temporales y avisos oficiales actualizados.

Para utilizarla será imprescindible disponer de una licencia de pesca marítima de recreo en vigor emitida por una comunidad o ciudad autónoma. La obligación se aplica a las capturas en aguas exteriores, aunque las autonomías podrán habilitar su uso también en aguas interiores, favoreciendo un sistema homogéneo a escala estatal.

En la práctica, el teléfono móvil pasa a ser tanto una libreta digital como un salvoconducto normativo. La Administración central concentrará los datos y los remitirá periódicamente a la Comisión Europea, integrando la actividad recreativa en el mismo circuito de control que la flota profesional.

El trasfondo de esta decisión está en la reforma del régimen de control pesquero europeo. El Reglamento (UE) 2023/2842 actualiza el sistema de seguimiento, registro y verificación para toda la flota y extiende por primera vez obligaciones precisas a la pesca recreativa, hasta ahora fragmentada entre licencias autonómicas, escaso control y estadísticas estimadas. Para la Secretaría General de Pesca, el objetivo es la conservación y ciencia: disponer de datos reales de esfuerzo y capturas recreativas permitirá mejorar la evaluación de stocks, ajustar vedas, establecer cuotas más afinadas y evitar cierres repentinos basados en escenarios incompletos.Con ello, se busca reducir la sensación de «agravio comparativo» con la flota profesional, sometida desde hace años a exigentes sistemas de control, mientras parte de la mortalidad por pesca quedaba fuera de los radares oficiales.

La implantación de PescaREC no es solo un trámite tecnológico, sino un cambio cultural. Afecta a pescadores de costa, embarcación, pesca submarina y competiciones deportivas, desde veteranos jubilados hasta clubs altamente tecnificados. Entre los retos que ya se anticipan en el sector están la brecha digital, puesto que aficionados de mayor edad o zonas con mala cobertura pueden encontrar dificultades para declarar en tiempo y forma. Los pescadores aducen que « el éxito dependerá de que el registro se pueda hacer en pocos pasos, sin menús farragosos ni caídas del sistema». Nada quita del miedo a sanciones. una vez que la obligatoriedad de declarar incluso sin capturas genera inquietud sobre posibles errores formales y su traducción en multas. También todo ello acrecienta la percepción de vigilancia. Parte del colectivo interpreta la medida como una «sospecha generalizada» sobre la pesca recreativa, lo que exigirá pedagogía y transparencia.

Próxima normativa nacional y llamada a las organizaciones

La Secretaría General de Pesca ha avanzado que en las próximas semanas se aprobará una normativa nacional específica que detallará procedimientos, plazos, supuestos sancionables y régimen de autorizaciones ligadas a PescaREC. Paralelamente, se publicarán guías e instrucciones en la web del MAPA para facilitar la adaptación del sector. El comunicado, firmado por Juan Antonio Agüero Monedero, subdirector general de Control e Inspección y Lucha contra la Pesca Ilegal, insta de forma expresa a federaciones, asociaciones, clubes náuticos, tiendas especializadas y plataformas del sector a difundir la información y acompañar a los usuarios en la transición hacia el nuevo sistema.

PescaREC se alinea con la nueva estrategia comunitaria. Ningún segmento de actividad pesquera queda fuera del mapa. Si la herramienta funciona y la información se gestiona con rigor, el resultado será una imagen mucho más precisa del impacto real de la pesca recreativa sobre los recursos.

Para el aficionado, el reto será asumir que pescar «por ocio» ya no implica anonimato estadístico. Para la Administración, la obligación será convertir ese mayor control en decisiones más justas, proporcionadas y entendibles. Ahí se jugará, a partir de enero del próximo año, la verdadera legitimidad de PescaREC.