Los pescadores recreativos tendrán que declarar todas sus capturas a partir del 10 de enero

Cada pescador deberá cumplimentar, a través de PescaREC, una declaración diaria con todas las especies capturadas

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:27

Los pescadores recreativos tendrán que salir a la mar con el móvil en la mano. A partir del próximo 10 de enero ningún aficionado que ... lance sus aparejos en el mar podrá desentenderse del teléfono. La Secretaría General de Pesca ha confirmado la fecha oficial a partir de la cual será obligatorio registrar y notificar electrónicamente todas las capturas a través de la nueva aplicación PescaREC, desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en cumplimiento del Reglamento (UE) 2023/2842 que refuerza el control de la pesca marítima de recreo.

