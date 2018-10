Persecución de película en Gernika para detener a un conductor drogado que huía de una patrulla El acusado, de 31 años, protagonizó una temeraria fuga circulando en sentido contrario, saltándose semáforos en rojo y poniendo en peligro a viandantes que tuvieron que saltar y correr para esquivar el coche EUROPA PRESS BILBAO Sábado, 20 octubre 2018, 11:42

Un varón de 31 años ha sido detenido por la Ertzaintza en la localidad vizcaína de Gernika, por donde condujo, de forma temeraria a velocidad «desproporcionada», en sentido contrario y saltándose semáforos en rojo y pasos de peatones, bajo el efecto de opáceos. Hace unos meses, esta persona se dio a la fuga en un control policial.

A través de un comunicado que se ha hecho público hoy sábado, la Policía vasca ha apuntado que los hechos sucedieron el miércoles por la tarde, cuando el arrestado circuló de forma temeraria por diversas calles del municipio, haciendo caso omiso a las indicaciones de los agentes que le perseguían.

Alrededor de las siete de la tarde de ese día, una patrulla de la Ertzaintza que transitaba por Muxika (Bizkaia) observó un turismo que meses antes se había dado a la fuga evitando un control preventivo de alcoholemia. Tras activar los luminosos y la acústica del vehículo policial para indicar al conductor que se detuviera, éste hizo caso omiso y aceleró, dándose a la fuga.

Los agentes iniciaron una persecución del vehículo huido que circuló por diversas calles de Gernika conduciendo de forma temeraria, saltándose semáforos en rojo, pasando por zonas peatonales y circulando en dirección contraria.

La peligrosa conducción a velocidad desproporcionada y sin respetar las normas de circulación obligó a otros usuarios de la vía a frenar de forma brusca para evitar la colisión. Asimismo, algunos peatones tuvieron que saltar y esquivar el vehículo para evitar ser arrollados.

Persecución

Durante la persecución se unieron otros recursos policiales para tratar de detener la carrera del conductor temerario, puesto que a esa hora punta concurrían en la vía multitud de peatones y conductores. Uno de los vehículos policiales pudo cortarle el paso en la calle San Bartolomé, obligándole a detener la marcha.

Los agentes tuvieron que reducir al conductor que se negaba a salir del coche y presentaba una actitud agresiva. Una vez inmovilizado, se procedió a su detención por un delito contra la seguridad vial y otro por atentado contra agentes de la autoridad.

Asimismo, se le abrieron expedientes administrativos por no haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos y por no haber realizado la transferencia del vehículo adquirido a un particular, además de por conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes.