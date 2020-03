Qué hacer (y lo que no) con tu perro durante el estado de alarma Salir a la calle es una excepción al confinamiento pero existen unas restricciones cuyo incumplimiento pueden costar entre 100 y 30.000 euros. En España ya hay más animales de compañía que menores de 14 años ISAAC ASENJO Madrid Jueves, 26 marzo 2020, 16:14

«Lio sigue vigilando este confinamiento, el pobre tiene tiene ganas de volver a salir a correr y dar grandes paseos y no entiende porque ahora solo puede salir cinco minutos a hacer pis y caca. Está más nervioso de lo normal, y ladra sin ton ni son y eso que ahora estamos con él en casa las 24 horas». Silvia comenta con una foto de su perro en un grupo de las redes sociales de asiduos a los viajes pet friendly. La publicación cuenta con más de 500 comentarios de dueños de canes que estos días cuentan cómo sus mascotas se encuentran más apáticas que antes de la cuarentena por no poder asistir a los parques o dar largos paseos como de costumbre.

En los últimos 20 años los perros han pasado de ser animales con una función determinada a ser compañeros de vida, miembros de la familia y parte de la cuenta bancaria (un estudio arroja que las facturas de las necesidades básicas de los canes han subido más del 11% con respecto al año pasado). Datos con los que alguna que otra generación se llevaría las manos a la cabeza es que el 40% de los hogares españoles cuenta con una mascota mientras que los nacimientos han caído un 30% en España en la última década, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tendencia es a la baja por décimo año consecutivo -sólo interrumpida en el 2014. Este país envejecido tiene cada vez más ancianos, menos niños y más perros.

Según el INE habría 6.934.897 niños menores de 14 años en España mientras que el número de mascotas registradas asciende a los 13 millones, de los cuales algo más de 7 millones son canes. Los datos no son al 100% completos puesto que no todos los dueños de animales registran a su perro con microchip -como es obligatorio- ni tampoco el total de las comunidades autónomas obligan a inscribir a los gatos, por lo que es fácil que el número sea mayor que el destacado.

Otra usuario del mismo grupo, Ana, pregunta que si a alguno le ha multado la Policía por sacar a su perro. «Mi perra necesita un trozo de césped para hacer sus necesidades. No suele hacerlo en la acera o en la carretera. Me he saltado el cierre durante los cinco minutos que tarda ella pero he empezado a oír que están llamando la atención y multando». Y sí, también hay multas por pasear al perro en estado de alarma. Porque salir con la mascota es una excepción al confinamiento pero existen unas restricciones cuyo incumplimiento pueden costar entre 100 y 30.00 euros o, incluso, 60.000 si es muy grave. Y uno no puede usar la picaresca o creerse más listo que nadie con la excusa del animal.

Las directrices son claras sobre lo que sí puedes hacer y lo que no cuando paseas a tu perro. Salir a la calle con un perro de peluche, pasear a la mascota durante varias horas cinco o seis veces al día o salir a correr con el animal argumentando que lo necesita son comportamientos que se han visto estos días y que pueden costar multas muy caras. Tampoco se puede alquilar al perro. Frente a la picaresca, mano dura. Esto último aunque suene a broma es lo que se encontró la Guardia Civil en A Coruña, donde impuso dos sanciones a un hombre que por poner un anuncio así.

¿Qué está permitido? los paseos, cortos, es decir, se recorrerá solo la distancia que permita que la mascota haga sus necesidades fisiológicas –unos 100 o dos mentros como máximo–. En solitario y sin socializar con otros animales o personas -manteniendo el metro y medio de distancia con otros dueños-. Llevar agua con detergente para limpiar la orina y bolsas para las heces. Priorizar los horarios de menor afluencia de personas en los espacios públicos.

Y aunque tu mascota esté acostumbrada a olisquear a todo perro con el que se cruza, algo positivo según cuentan los veterinarios, en este sentido ellos también están en aislamiento por lo que se debe evitar este comportamiento.

Estos días se han visto casos de personas que fueron sancionadas porque paseaban a sus mascotas lejos de sus casas, de ahí que los agentes pidan a los dueños sus datos de identificación personal. Si se pasea un perro dentro de uno de los parques que han sido clausurados estos pasados días para delimitar los perímetros de seguridad, se deberán afrontar multas que van de los 100 a los 600 euros.

«A mi hija le preguntaron donde vivía para que no se alejara mucho de casa y le pidieron los papeles por si paseas el perro de otra persona», apunta Maria Julia. «Hoy me paro la policía de Fuenlabrada. Fue amable, me pregunto donde vivía. Me sugirió que no me juntase con otros y que no abusase. No pasó nada mas», añade Rubén. «A mi hermana le han multado, estaba a 500 metros, porque sus galgas tienen un sitio fijo y le dijeron que estaba muy lejos», cuenta Elisa.

La Dirección General de Derechos de los Animales indica que hay que llevar al animal atado y evitar que interactúe con otros perros. Por este motivo, no se permite que el animal juegue con una pelota o se le lance un disco para que lo traiga de vuelta.

Un efectivo de la Guardia Civil conversa con una persona que acompañada de su perro se ha alejado demasiado de su vivienda siendo advertida para que regrese a su vivienda.

Cabe recordar las pautas de actuación sanitarias respecto a las mascotas que recoge la Dirección General de los Derechos de los Animales. Después de tocar el animal se recomienda lavarse las manos, no tocarse ojos, nariz y boca y limpiar, al subir a casa, las almohadillas y la cola por prevención. En caso de estar infectado por el coronavirus, la recomendación principal es que otra persona salga a pasear al perro.

¿Mascarillas para perros?. No. La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha pedido a los tutores de perros y demás animales de compañía que no les pongan mascarillas para protegerles del Covid-19, ya que a día de hoy no existen evidencias científicas de que las mascotas puedan padecer o transmitir este virus, tal y ha asegurado la Organización Mundial de la Salud (OMS). En opinión de la Canina, poner mascarillas a los perros no tiene ningún beneficio para los animales, al contrario, pues solo se consigue estresarles. Igualmente, pide que tampoco se les practiquen test para saber si están enfermos.