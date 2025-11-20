Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El farmacéutico de 108 años que ha vivido más años jubilado que trabajando: «La Seguridad Social no se sostendría si todos durasen tanto como yo»

El catalán Pere Quintana ejerció como farmacéutico durante 37 años, menos años de los que lleva jubilado

M. S.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:19

Comenta

«La Seguridad Social no se sostendría si todos durasen tanto como yo», admitía en una entrevista el farmacéutico catalán ya jubilado, Pere Quintana, quien ejerció como farmacéutico durante 37 años, menos años de los que lleva jubilado.

El catalán nació en Barcelona en el año 1917 y ha dedicado toda su vida laboral al sector farmacéutico. A sus 108 años ha vivido más de un siglo de la historia y sobre todo, una jubilación larga y tranquila. En una entrevista reciente, ha afirmado que ha pasado «muchos más años jubilado que los que pasé trabajando» y bromeando ha admitido que «no soy un buen negocio para el Estado».

«La Seguridad Social no se sostendría si todos durasen tanto como yo», continuaba diciendo en la entrevista Quintana, padre de cuatro hijos, abuelo de ocho nietos y bisabuelo de cinco. «Ellos me dan motivos para seguir. Cada visita, cada conversación, me rejuvenece», se sinceraba Pere.

Los dos consejos de Pere Quintana para llegar a los 108 años

La curiosidad es, según Pere Quintana, lo que le mantiene tan despierto mentalmente. Sin embargo, para tener una vida tan plácida como la suya, ofrece dos consejos básicos que considera fundamentales. «Vivir bien depende de dos detalles», decía. Uno de ellos es «llevarse bien con la familia, sobre todo, en una muy numerosa la mía; nosotros éramos diez hermanos», explicaba.

Mientras que el segundo consejo, según el catalán es «tener la vida económicamente arreglada», asegura este hombre jubilado que cumplirá 109 años el próximo mes de enero.

