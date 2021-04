7 pistas «Nada como perderse por el Pirineo aragonés» Megan Montaner La actriz oscense de 'Tramuntana: La Caza', la serie de TVE, es adicta al chocolate, a los diseños que abundan en Pinterest y a los temas musicales de Chris Isaak JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ Domingo, 25 abril 2021, 00:45

1 Disco 'Wicked Game' (1989), del álbum 'Heart Shaped World'. Género: Rock

«Dudo entre dos. Una es 'Wicked Game', de Chris Isaak, y la otra 'Take on me', de A-HA. Crecí con ellas y me traen muy buenos recuerdos»

2 Trago Micheladas, de La Taquería de la Birra (La Latina). Con tu cerveza favorita, por 3,90 euros

Kiwilimon

«Puro México. Un cóctel elaborado con cerveza y lima verde, que acepta muchas variantes: con salsas, zumo de tomate, incluso gominolas»

3 Serie TV 'Allen v. Farrow' (2021), de Kirby Dick y Amy Ziering. Género: Documental. 4 capítulos

«Ahora mismo estoy con 'The Crown' y 'Allen v. Farrow'. Siempre con sofá y mantita. Si me canso de la tele, ojeo Pinterest, porque ofrece buenas ideas de decoración»

4 Destino El Pirineo aragonés. A la sombra de Torla. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Candanchú

«Recomiendo perderse por sus valles, entre paredes escarpadas y frondosos bosques, con ríos de aguas cristalinas y frías como el demonio»

5 Bocado

«No perdono nunca una onza antes de irme a la cama. Y cuando salgo #a comer fuera, elijo torrijas. Me gustan en todas sus versiones»

6 Libro 'Las partículas elementales' (1998). De Michel Houellebecq. Género: Ficción

«Uno de los libros que más me impresiono por la edad que tenía cuando lo leí. Relata el nudo que une los destinos de dos hermanastros»

7 Película 'Border' (2018), de Alí Abbasi. Suecia. Actores: Eva Melander y Eero Milonoff

«De las que más huella me han dejado. Me pareció un viaje mágico y sensorial de belleza abrumadora, aunque capaz de perturbar»