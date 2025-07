El pequeño gesto con el aire acondicionado que alarga la vida útil de tu coche: «Tendrá menos averías y más kilómetros»

J. F. Jueves, 17 de julio 2025, 06:51 Comenta Compartir

En un mundo donde la comodidad dentro de los vehículos avanza a pasos agigantados, a menudo pasamos por alto pequeños hábitos que, según los expertos, pueden tener un impacto significativo en la longevidad y el buen funcionamiento de los mismos. Así, Juan José, mecánico y experto en aire acondicionado, ha difundido la que considera que es la mejor recomendación para que los conductores puedan ahorrarse mucho dinero en averías y poder extender además la vida útil de su automóvil.

El hábito que podría estar dañando tu coche

Según Juan José, uno de los errores más comunes que cometen los conductores es apagar el coche con el aire acondicionado cuando este aún está en funcionamiento. A pesar de que los sistemas modernos a menudo se desconectan automáticamente al cortar la corriente, este experto advierte que este simple gesto puede generar un estrés innecesario en componentes clave del vehículo.

«El coche simplemente se para cuando tú cortas la corriente», explica Juan José, mecánico de Talleres Benezer. Aunque esto pueda parecer inofensivo, la clave reside en lo que ocurre a nivel eléctrico: «esa caída de tensión hace que el aire acondicionado no esté en la posición de parada, está en la posición de funcionamiento». Esto significa que, en el instante en que la energía se interrumpe bruscamente, el sistema de aire acondicionado no ha completado su ciclo de apagado de manera controlada.

Las consecuencias para el compresor y el sistema del coche

Esta interrupción abrupta genera una carga adicional sobre el compresor del aire acondicionado y la correa auxiliar. Juan José detalla que «el compresor va a tener una inercia, una fuerza, la correa auxiliar, un arrastre». Todo esto se traduce en un desgaste prematuro y un estrés acumulado en el sistema.

Para evitarlo, la recomendación es clara: «debemos quitarle esa carga antes de parar el coche». Es un principio similar al que se aplica al pisar el embrague antes de detener completamente un coche manual: «Igual que os recomiendo que piséis el embrague antes de pararlo. Pues esto es exactamente lo mismo para quitarle carga al vehículo, para quitarle daños al sistema».

Refrigeración del condensador: Otro detalle crucial

Este especialista también subraya la importancia de la refrigeración del condensador del aire acondicionado, que requiere el movimiento del ventilador. En algunos vehículos, al quitar la llave, el ventilador se detiene de inmediato, lo que no da tiempo suficiente para enfriar el condensador. Si bien Juan José aclara que «que no le va a pasar nada, no te va a reventar nada, el coche no debería de partirse», insiste en la relevancia de estas pequeñas precauciones.

La filosofía de la prevención: Pequeños detalles para grandes resultados

En última instancia, la filosofía de este mecánico se centra en la prevención y el cuidado meticuloso. Aunque un solo incidente no cause una avería catastrófica, la suma de estos pequeños descuidos a lo largo del tiempo sí puede hacerlo. «Yo soy partidario de que la suma de pequeños detalles en la conservación de un vehículo, pequeñas cosas que le puedas ayudar, va a ser que el coche dure muchos más kilómetros, muchos más años y te dé muchas menos averías», concluye.

Así que, la próxima vez que te prepares para apagar tu coche, recuerda el consejo de Juan José: apaga el aire acondicionado unos instantes antes de cortar el motor. Este pequeño gesto puede ser la clave para disfrutar de tu vehículo por mucho más tiempo y con menos dolores de cabeza.

Temas

Motor