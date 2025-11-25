Pepe Martín, emprendedor: «Hay dos negocios de Nueva York que copiaría y llevaría a España» El cofundador de la firma de moda Minimalism centra su atención en dos conceptos con potencial para consolidarse en el mercado español

Martes, 25 de noviembre 2025

Cada vez son más los negocios internacionales que triunfan también dentro de nuestras fronteras. Un fenómeno que no es nuevo y que cada año trae consigo la llegada de nuevos comercios a las ciudades españolas en una lista a la que el empresario y cofundador de la firma de ropa Minimalism, Pepe Martín, ha querido añadir dos ideas de negocio de Nueva York que considera tienen potencial en los próximos años y podrían desembarcar más pronto que tarde.

Así lo ha explicado recientemente en sus redes sociales tras un viaje a la Gran Manzana, en el que explica que, cada vez que viaja, una parte de su trabajo consiste en observar qué se consume y cómo se comportan las marcas de referencia. «Veo tendencias, la ropa que lleva la gente y, sobre todo, cómo consumen», afirma. Durante sus recorridos por tiendas y cafeterías neoyorquinas, el cofundador de la firma de moda Minimalism centra su atención en dos conceptos con potencial para consolidarse en el mercado español.

El primero son los bagels, un clásico neoyorquino que considera aún por explotar aquí. «Recuerdo que hace cuatro años me sorprendió encontrarme cafeterías de especialidad y panaderías de lujo por todos lados y ahora están en todos nuestros barrios. Creo que ocurrirá lo mismo con los bagels, con locales dedicados en exclusiva a este producto», señaló tras toparse con decenas de neoyorquinos aguardando en fila a las puertas de locales dedicados a estos.

Un sector, el de la alimentación, que ocupa también el segundo negocio que el emprendendor llevaría a España. En concreto, Martín apostaría por el café Cold Brew en lata, un formato omnipresente en Estados Unidos con infinidad de sabores, tamaños y variedades pero prácticamente inexistente en el mercado español.