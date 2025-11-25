Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortada la N-I en Alegia, sentido Irun, por la colisión de un camión y dos turismos
Pepe Martín, emprendedor y cofundandor de Minimalism

Pepe Martín, emprendedor: «Hay dos negocios de Nueva York que copiaría y llevaría a España»

El cofundador de la firma de moda Minimalism centra su atención en dos conceptos con potencial para consolidarse en el mercado español

J.M.

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:57

Comenta

Cada vez son más los negocios internacionales que triunfan también dentro de nuestras fronteras. Un fenómeno que no es nuevo y que cada año trae consigo la llegada de nuevos comercios a las ciudades españolas en una lista a la que el empresario y cofundador de la firma de ropa Minimalism, Pepe Martín, ha querido añadir dos ideas de negocio de Nueva York que considera tienen potencial en los próximos años y podrían desembarcar más pronto que tarde.

Así lo ha explicado recientemente en sus redes sociales tras un viaje a la Gran Manzana, en el que explica que, cada vez que viaja, una parte de su trabajo consiste en observar qué se consume y cómo se comportan las marcas de referencia. «Veo tendencias, la ropa que lleva la gente y, sobre todo, cómo consumen», afirma. Durante sus recorridos por tiendas y cafeterías neoyorquinas, el cofundador de la firma de moda Minimalism centra su atención en dos conceptos con potencial para consolidarse en el mercado español.

El primero son los bagels, un clásico neoyorquino que considera aún por explotar aquí. «Recuerdo que hace cuatro años me sorprendió encontrarme cafeterías de especialidad y panaderías de lujo por todos lados y ahora están en todos nuestros barrios. Creo que ocurrirá lo mismo con los bagels, con locales dedicados en exclusiva a este producto», señaló tras toparse con decenas de neoyorquinos aguardando en fila a las puertas de locales dedicados a estos.

Un sector, el de la alimentación, que ocupa también el segundo negocio que el emprendendor llevaría a España. En concreto, Martín apostaría por el café Cold Brew en lata, un formato omnipresente en Estados Unidos con infinidad de sabores, tamaños y variedades pero prácticamente inexistente en el mercado español.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  3. 3 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  6. 6 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  7. 7

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  8. 8 El consejo de coctor García-Dihinx para los días de frío: «Mejor si vas al trabajo sin abrigo o sales un rato sin él»
  9. 9 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  10. 10

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pepe Martín, emprendedor: «Hay dos negocios de Nueva York que copiaría y llevaría a España»

Pepe Martín, emprendedor: «Hay dos negocios de Nueva York que copiaría y llevaría a España»