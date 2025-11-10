Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El meteorólogo experto en desastres naturales Peio Oria, este martes en Donostia antes de impartir su ponencia. Iván Montero
Meteorólogo experto en desastres naturales

Peio Oria: «Los avisos por temporal deben ser precisos para no perder credibilidad»

«El ritmo al que se calienta el planeta se traduce en más desastres naturales y de mayor intensidad», alerta el experto

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

En el último año, los efectos del cambio climático han impactado con dureza en España: la dana en la zona de Valencia provocó inundaciones históricas ... y dejó 237 fallecidos a su paso. Y este verano, varios megaincendios arrasaron miles de hectáreas en Ourense, León y Zamora. Meteorólogos como Peio Oria, experto en desastres naturales que recientemente impartió una charla en San Telmo bajo el título 'Megaincendios forestales, danas... Un planeta en ebullición', apuntan a que «el actual cambio climático conduce a un aumento en la frecuencia e intensidad de desastres».

