Peio Oria: «Los avisos por temporal deben ser precisos para no perder credibilidad»

En el último año, los efectos del cambio climático han impactado con dureza en España: la dana en la zona de Valencia provocó inundaciones históricas ... y dejó 237 fallecidos a su paso. Y este verano, varios megaincendios arrasaron miles de hectáreas en Ourense, León y Zamora. Meteorólogos como Peio Oria, experto en desastres naturales que recientemente impartió una charla en San Telmo bajo el título 'Megaincendios forestales, danas... Un planeta en ebullición', apuntan a que «el actual cambio climático conduce a un aumento en la frecuencia e intensidad de desastres».

– ¿Qué quiere decir con el título de su ponencia 'Un planeta en ebullición'?

– Este término lo utilizó por primera vez Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, en 2023, cuando el planeta superó por primera vez el grado y medio de calentamiento global. Desde entonces no ha bajado. Y como dijo Guterres, el planeta entró en una fase de ebullición, porque ya no estamos solo en una fase de calentamiento, en la que llevamos varias décadas, sino en una de aceleración del cambio climático. Y, lógicamente, todos los eventos extremos están muy relacionados con ese aumento en la velocidad de calentamiento. El planeta ha entrado en una nueva era y estamos condenados a vivir en ella.

– Se acaba de cumplir un año de la dana de Valencia. ¿La frecuencia de este tipo de fenómenos está en aumento?

– En general, sí. De hecho, está demostrado que, a nivel mundial, son más frecuentes; en la zona mediterránea no está demostrado que sean más frecuentes pero sí que son más intensas.

– ¿Esta aceleración del calentamiento global implica que los fenómenos serán, además, cada vez más intensos?

– Exacto. Hace 15 años los climatólogos ya lanzaron la hipótesis de que los fenómenos extremos escalarían o se correlacionarían no con el calentamiento en sí, sino con lo rápido que sea ese calentamiento. Y es un poco lo que estamos viendo desde el año 2022-2023. Esa velocidad ha aumentado; el planeta ahora se calienta mucho más rápido que hace tan solo diez años, y esos fenómenos han escalado prácticamente uno a uno. Esto es un fenómeno global, no es que ocurra únicamente en una zona del planeta: hay zonas que se calientan más y ese aumento, esa aceleración, se está traduciendo en que cada vez hay más fenómenos por más sitios. Que nos toque más cerca o más lejos es casi una cuestión de probabilidad. Pero claro, es una probabilidad aumentada. Fenómenos como el del año pasado en Valencia ya prácticamente van a ser probables en cualquier parte, incluido Euskadi u otras zonas de la península.

– Si nos remontamos unos meses atrás, a este verano, el fuego calcinó gran parte del noroeste del país. ¿Son estos casos ejemplos de megaincendios?

– Los megaincendios son fuegos que son capaces de quemar muy rápido, tanto vertical como horizontalmente, debido a la vegetación y a los fuertes vientos que se retroalimentan con el propio fuego. Y no es que sean nuevos, pero antes, que un incendio quemara 10.000, 20.000 o 30.000 hectáreas era algo superexcepcional. Y poco a poco, como hemos visto este año en el noroeste de la península, se va convirtiendo en algo cada vez más frecuente.

– ¿El cambio climático es el factor principal detrás de esta tendencia?

– Sí. Las anomalías de temperatura y de lluvia detectadas este año en la zona noroeste de la península, donde ocurrieron los grandes incendios –Ourense, Zamora, León– fueron especialmente fuertes. La vegetación ahí es muy sensible a estos cambios y en el momento que se acumula una sequía hídrica de varios meses que coincide con el pico de una ola de calor en pleno verano, se dan las condiciones idóneas para tener grandes incendios forestales como los registrados. Luego hay otros temas relacionados como el modelo territorial o el abandono forestal, pero realmente es el cambio climático y estas condiciones las que hacen que estos fenómenos sean cada vez más frecuentes e intensos.

– ¿Las nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial, son suficientes para detectar y prevenir estos fenómenos o son completamente impredecibles?

– Sí se mejora en la detección y en la predicción, pero hay cosas que todavía son muy difíciles de afinar. En el caso de la dana de Valencia, por ejemplo, las predicciones fueron bastante bien en cuanto a localizar la máxima precipitación, pero claro, no acaba todo ahí. No basta con tener mejores sistemas de avisos, sino que hay que entrenar a la población, hay que hacer simulacros, hay que coordinar a las administraciones, etcétera.

– ¿Se podría decir que este desastre marcó un antes y un después en estas cuestiones?

– Sí, y prueba de ello es que se ha pecado un poco de sobrealertar o sobreactuar en los episodios de fuertes lluvias que ha habido desde entonces, aunque no hayan sido al nivel del año pasado. Hay que tener cuidado. Puedes sobrealertar o sobreactuar una vez o dos, pero ya si se hace sistemáticamente, la ciudadanía deja de confiar en los avisos. Por eso es tan importante dar avisos con mucha precisión espacial a nivel de municipio, incluso a nivel temporal, y centrar el fenómeno en las horas en las que haya que tomar medidas.

– ¿Qué fenómenos o condiciones diría que preocupan más en Euskadi?

– En Euskadi se está disparando el indicador del número de noches cálidas o tropicales, especialmente en la zona de costa. Eso es un tema para tomar muy en serio. Las noches tropicales se van multiplicando, llegan cada vez antes y ocurren incluso en octubre, a veces: a las personas con patologías o aquellas vulnerables les puede afectar a nivel de descanso, por ejemplo. También preocupa la propagación de enfermedades y vectores infecciosos en estas nuevas condiciones de humedad y de temperatura. Los impactos no solo vienen con fenómenos muy extremos o muy espectaculares, como las danas o los incendios, sino que también hay otra serie de impactos que van actuando poco a poco, pero que también hay que vigilarlos y adaptarse a ellos.