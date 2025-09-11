Paula Valiente, nutricionista: «Recuperar una noche de cena semanal reduce el estrés y refuerza los vínculos familiares» La desaparición de las cenas compartidas se relaciona con más estrés, peor alimentación y menor bienestar emocional

Con el arranque del curso escolar, vuelven las prisas, los deberes, las reuniones interminables y las cenas improvisadas frente a una pantalla. En medio de esa rutina acelerada, la empresa de kits de recetas HelloFresh plantea el desafío de demostrar que es posible recuperar el hábito de sentarse a cenar juntos en solo 21 días.

La iniciativa, bautizada como «Nada como una buena cena», invita a las familias españolas a comprometerse durante tres semanas consecutivas a compartir la mesa. Según diversos estudios, repetir una acción de forma continuada durante ese tiempo basta para consolidarla como un hábito. El objetivo es reinstaurar una costumbre que, durante décadas, fue seña de identidad mediterránea como momento de conexión y convivencia.

Un hábito, el de sentarse juntos a la mesa para cenar, que se ha ido debilitando, como demuestra la encuesta impulsada por HelloFresh que revela que tres de cada cuatro españoles han renunciado en alguna ocasión a cenar entre semana debido al cansancio o a la falta de tiempo. A esto se suma lo señalado por la investigación de The Family Dinner Project de la Universidad de Harvard que concluye que la desaparición de las cenas compartidas se relaciona con más estrés, peor alimentación y menor bienestar emocional.

Cristina García, chef y portavoz de HelloFresh España, lo resume así: «No hablamos de cenas perfectas ni de recetas de revista. Se trata de volver a poner la mesa, preparar algo sencillo y disfrutar sin pantallas, mirando a quien tienes enfrente». Por su parte, la nutricionista Paula Valiente coincide en el diagnóstico y en la solución: «La sobremesa no es solo comer, es escucharse, compartir y relajarse. Incluso una sola noche de cena familiar puede mejorar la comunicación, reducir el estrés y reforzar los vínculos familiares».

