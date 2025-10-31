Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El parque de atracciones que se convierte en mercado navideño y al que llegar con vuelo directo desde Euskadi

Espectáculos de luces y fuegos artificiales, atracciones y una pista de patinaje sobre hielo alegrarán la Navidad de grandes y pequeños

M. S.

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:13

Existen varios mercadillos navideños famosos en Europa. Sobre todo, en países como Austria, Alemania y Francia, que cuentan con una amplia tradición navideña. Aunque existe uno muy especial que muy pocos conocen y al que se puede llegar en vuelo directo desde Euskadi. Se trata del Parque Tivoli en Copenhague, que se suele transformar en un mercado navideño de ensueño con jardines que resplandecen y un aroma a pino que inunda el aire.

Durante la temporada navideña este parque, ubicado en la capital de Dinamarca y considerado como uno de los más bonitos del mundo, se suele decorar con miles de luces y con una pista de patinaje sobre hielo alrededor de un árbol de navidad gigante.

Un conocido parque familiar, que contagiará a grandes y pequeños de espíritu navideño y que también suele contar con atracciones especiales en la época de invierno como 'El Tren de los Elfos' y 'El Carrusel del Bosque'.

Vuelo directo desde Bilbao

Para entrar a este mercado navideño es necesario pagar una entrada, que no incluye las atracciones, las cuales deben ser pagadas por separado. Abrirá del 15 de noviembre al 5 de enero y contará con más de 40 restaurantes, 14 puestos de comida y más de 20 cafeterías. Además del 26 al 30 de diciembre ofrecerá espectáculos de luces y de fuegos artificiales.

Además, para llegar desde Euskadi existe un vuelo directo entre Bilbao y Copenhague. Una ruta que fue ampliada para la temporada de invierno 2025-2026 tras el éxito de su lanzamiento y debido a su alta demanda.

