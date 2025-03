Una pareja relata su historia de amor con 17 años de diferencia: «Al principio no salíamos de casa, y luego tampoco»

X. G. Miércoles, 12 de marzo 2025, 18:48 Compartir

Historias de superación en las que vence el amor son algunas de las más exitosas, tanto en la ficción como en la vida real. En una sociedad donde las relaciones sentimentales a menudo se miden por la similitud y la sincronización de las etapas de la vida, ha tenido eco la relación entre Michel y Carine, una pareja que ha demostrado que el amor puede florecer a pesar de una diferencia de edad de 17 años. Su historia, que comenzó hace ocho años, es un testimonio de la pasión, la honestidad y la voluntad de desafiar las normas sociales.

Esta pareja francesa ha querido compartir detalles de su vida en varios medios. Así, Michel recuerda su primer encuentro con Carine en una reunión de trabajo: «Ella apareció en la oficina porque representaba al Ayuntamiento y me quedé inmediatamente subyugado... Era tan seria y apasionada, es como si la sala y la gente alrededor hubieran desaparecido. Como en una película». A pesar de estar casado en ese momento, Michel sintió una conexión fuerte con Carine y, tras una conversación que comenzó con un café, decidió cambiar el rumbo de su vida. «Dejé a mi mujer y me puse con Carine. Era evidente que era lo que había que hacer», recuerda.

Desde el principio, la pasión fue el pilar de su relación, confiesan ambos. «Los primeros tiempos, era la pasión. No salíamos de casa cuando no trabajábamos. Hacíamos el amor, nos quedábamos en la cama». Sin embargo, a medida que la relación evolucionaba, Michel y Carine se dieron cuenta de que necesitaban encontrar un equilibrio entre su vida en pareja y sus necesidades individuales.

Después vino una etapa más desasosegada en la que se evidenciaron los gustos y apetencias diferentes de ambos. «Al principio, nos forzábamos a ir juntos a sitios. Nos acompañábamos incluso cuando no nos apetecía. Nos decíamos que era lo que había que hacer y que era raro hacer las cosas como si fuéramos solteros». No obstante, esta estrategia no resultó sostenible a largo plazo. «Se anularon planes también, porque no queríamos forzar al otro. El concierto iba a aburrirme demasiado, así que ella dejó de comprar entradas, yo dejé de ir a ver taquillazos al cine, aunque me encanten, porque a ella no le interesan».

Finalmente encontraron una solución que se adaptaba a ambos. «Ahora, nunca hacemos salidas juntos, o muy, muy raramente. En cambio, pasamos todo el tiempo en casa juntos. Estamos cada uno en el extremo del sofá, o en la misma habitación, o en la misma cama. Nos construimos recuerdos así. Nuestra vida en pareja está en casa. A mí me viene perfecto».

Celos por los más jóvenes

La honestidad y la comunicación abierta también han sido fundamentales para superar los desafíos que plantea su diferencia de edad, explican. Michel admite que tuvo que lidiar con los celos al principio de la relación. «Incluso si sabía que iba a aburrirme, quería salir con ella para asegurarme de que no iban a intentar ligar con ella. Al principio no lo veía así, pero lo entendí después de hablarlo con ella. Pensaba que iba a conocer a un hombre más joven, más como ella, con los mismos gustos y que no iba a poder hacer nada». A través del diálogo y la comprensión mutua, Michel y Carine pudieron superar esta dificultad y construir una relación basada en la confianza.

La pareja reconoce que su relación es atípica, pero están orgullosos de haber creado un vínculo que les hace felices. «Tenemos una vida un poco atípica, pero que nos hace muy felices. Y el amor sigue muy presente. Nunca he sido tan feliz de volver a casa. Nunca he tenido tanta impresión de tener un hogar». En su historia de amor ha prevalecido el respeto y la voluntad de adaptarse para superar obstáculos.