El Papa empieza en Turquía su primer viaje internacional, que continuará luego en Líbano

Casi siete meses después de su elección como obispo de Roma, León XIV emprende este jueves el primer viaje internacional de su pontificado con una ... primera etapa en Turquía, donde permanecerá hasta el domingo, para dirigirse después a Líbano, desde donde volverá al Vaticano el próximo martes. El Pontífice peruanoestadounidense en cierta forma 'hereda' estas visitas de su antecesor, Francisco, fallecido el pasado mes de abril y que manifestó su deseo de conocer de primera mano la realidad política, social y religiosa en estos dos países, donde ya habían comenzado los preparativos para acogerlo, aunque su enfermedad y posterior muerte obligaron a retrasar los planes.

Son dos los grandes temas que marcarán el viaje. El primero es el diálogo ecuménico, pues Robert Prevost acude a Turquía para participar en las celebraciones por el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, un hito en el diálogo entre las distintas Iglesias. El otro gran acicate de la visita es la promoción de la paz, un mensaje que tendrá una peculiar resonancia en Líbano y en el resto de un Oriente Medio desangrado por la guerra. De hecho, el Papa llega a Beirut justo una semana después de que, el pasado domingo, Israel bombardeara una vez más el sur de la capital libanesa, matando a cinco personas, entre ellas el presunto 'número dos' de Hizbolá, Alí Tabatabai. Para el obispo de Roma, que se presentó por primera vez al mundo vestido de blanco abogando por una paz «desarmada y desarmante», su estancia en Turquía y Líbano, donde también aprovechará para reunirse con líderes musulmanes, le ofrecerá una oportunidad para transmitir de cerca su mensaje de paz a quienes más lo necesitan. También será su primera salida internacional del Vaticano una ocasión inmejorable para saber si el Pontífice supera la actitud reservada que ha mostrado en sus primeros meses de pontificado y consigue conectar con las masas.

«Estoy muy contento de visitar Líbano, mi mensaje será llevar una palabra de paz y esperanza sobre todo en este año del Jubileo», dijo León XIV el martes a su salida del complejo de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo, al sureste de Roma, donde le gusta pasar una jornada semanal para descansar, jugar al tenis y nadar en una piscina cubierta. Sobre la ceremonia para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea y los encuentros que mantendrá con el Patriarca Bartolomé, 'primus inter pares' de los jerarcas de la Iglesia ortodoxa, aseguró que serán «una oportunidad excepcional para promover la unidad entre todos los cristianos». El Papa también se refirió a los recientes bombardeos de Israel en Beirut al abogar por buscar «formas de abandonar el uso de las armas como medio para resolver los problemas». Habrá que ver si se expresa con mayor contundencia contra las acciones del Ejército hebreo en Gaza y en otros lugares de Oriente Medio cuando se encuentre sobre el terreno.

Durante su estancia en Turquía y Líbano, León XIV pronunciará 16 discursos y mensajes, utilizando el inglés y francés, celebrará dos misas que se esperan multitudinarias en Estambul y Beirut y también mantendrá un encuentro con la juventud libanesa, muy golpeada por la grave crisis económica, social y política que sufre el país y que ha llevado a muchos de ellos a apostar por la emigración.