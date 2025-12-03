Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estas son las palabras en euskera que vienen del árabe

Varias palabras del castellano provienen del árabe y, aunque pocas, también hay varias que el euskera adoptó directamente y que comparten el mismo significado

M. S.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:19

El 18 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lengua Árabe. Varias palabras del castellano provienen de esta lengua y, aunque pocas, también hay varias que el euskera adoptó directamente del árabe y que comparten el mismo significado.

La mayoría fueron préstamos del castellano, debido al dominio musulmán en la península durante el periodo de Al-Ándalus en la Edad Media, entre el 711 y el 1492, con la posible excepción de la palabra 'azoka' que significa 'mercado' en ambos idiomas y que viene de 'as-sūq'.

El euskera es una lengua única, no indoeuropea, hablada en el norte de la península y en el suroeste de Francia. Cerca de 950,000 personas lo hablan hoy en día, aunque muy pocos saben que existen varias palabras de uso cotidiano que provienen del árabe.

Palabras en euskera que provienen del árabe

'Gutun' es una de ellas, esta palabra cuyo significado es 'carta' en castellano, viene de la palabra 'kutub', que en árabe significa 'libro' y también 'carta'. Mientras que la palabra 'azukrea' en euskera viene del occitano 'sucre', que a su vez, proviene del árabe 'sukkar'.

'Atorra' es otra de las palabras en euskera que provienen del árabe, la palabra que en castellano significa 'camisa', viene de la palabra en árabe 'ad-durā'a'. Mientras que en euskera, 'alboka' se refiere a un instrumento musical de viento, una palabra que proviene del árabe 'al-buk' que significa 'trompeta'.

