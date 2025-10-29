Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

La llegada a Euskadi de padres de menores magrebíes que viajan con ellos y les dejan en localidades vascas para que se beneficien de ... las redes forales de acogida se está extendiendo. Mientras la Policía Nacional y la Ertzaintza investigan al menos una veintena de casos sospechosos de tratarse de este tipo de abandonos de menores, sobre todo en Álava, estos mismos cuerpos van practicando detenciones que certifican que no se trata de hechos aislados. El último caso conocido se ha registrado en Gipuzkoa. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 54 años y origen argelino por un delito de abandono de menor al haber traído a su hijo al País Vasco para que fuera tutelado por las instituciones vascas, según ha podido saber este periódico en fuentes solventes. El chico ha permanecido ingresado en el hogar de Uba, en San Sebastián, desde el pasado mes de mayo. El arresto del progenitor se ha practicado la semana pasada, cuando ha venido precisamente a visitar a su hijo.

Ambos volaron en avión hasta Alicante con el visado correspondiente y desde esta ciudad cogieron un autobús a Bilbao, que tarda casi ocho horas en recorrer 790 kilómetros. Después, se trasladaron hasta Donostia, destino último del trayecto. Al parecer, el chaval tenía un amigo acogido en el centro de menores donostiarra, que le había transmitido que «en Uba se está muy bien», y le había dado instrucciones para terminar allí como él. En este caso, el padre reside en Alicante, por lo que el menor no se encontraba en situación de desamparo como aparentaron. Cuando, al cabo de medio año, a principios de este mes de octubre, el hombre se presentó en el centro de acogida de San Sebastián, en compañía de una mujer que decía ser la tía del chico, se destapó el fraude.

De inmediato, agentes de la Brigada provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura de la Policía Nacional en Gipuzkoa, que se encargan del registro de menas, se desplazaron hasta el hogar, pero el hombre ya se había marchado. No obstante, el individuo estaba identificado y fue localizado y arrestado en Alicante a comienzos de la semana pasada. Durante el arresto se le informó de que debía hacerse cargo de su hijo como tutor legal. Una vez que quedó en libertad a la espera de juicio, se desplazó hasta San Sebastián, donde en los últimos días recogió al menor. La tutela de la administración vasca sobre el chico quedó así paralizada al estar ya con su padre.

En avión y con visado

Este tipo de prácticas han pasado de ser algo anecdótico a empezar a generalizarse por el boca a boca, lo que preocupa especialmente a las Diputaciones, entidades que deben asumir la tutela de los menores no acompañados y que se ven desbordadas en número y gasto. Padres de chicos de menos de 18 años, muchos de ellos marroquíes, aunque también se dan casos de argelinos, se desplazan con ellos, incluso en avión y con visado, pese a los estrictos requisitos económicos que se exigen, para dejarles en el País Vasco y que puedan beneficiarse de asistencia sanitaria, educación y manutención, servicios que ofrecen todos los centros de menores. Según un portavoz de la comunidad marroquí en Bizkaia, ellos creen que así les van a ofrecer a sus hijos un «mejor futuro» y mayores oportunidades.

Las familias ven en esta salida una especie de Erasmus gratuito. Además, antes de cumplir la mayoría de edad, a los menores tutelados en el País Vasco se les inicia el procedimiento para regularizar su situación administrativa, por lo que pueden conseguir los 'papeles' para poder empezar a trabajar. Una vez que el joven obtiene los permisos legales, puede además solicitar la reagrupación familiar. Euskadi acoge en la actualidad a más de 800 menores no acompañados y sus centros se encuentran saturados, según han denunciado el Gobierno vasco y las Diputaciones, que exigen una mayor solidaridad de otras comunidades, con un sistema de acogida más liberado.