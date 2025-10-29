Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Edificio donde se ubica el centro de menores de Uba, en Donostia, donde vivía el joven al que su padre acudió a visitar. DV

Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Mientras se investiga una veintena de casos, se ha arrestado a un argelino que volvió a visitar a su hijo, que llevaba meses viviendo en el centro donostiarra de Uba

Ainhoa de las Heras

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La llegada a Euskadi de padres de menores magrebíes que viajan con ellos y les dejan en localidades vascas para que se beneficien de ... las redes forales de acogida se está extendiendo. Mientras la Policía Nacional y la Ertzaintza investigan al menos una veintena de casos sospechosos de tratarse de este tipo de abandonos de menores, sobre todo en Álava, estos mismos cuerpos van practicando detenciones que certifican que no se trata de hechos aislados. El último caso conocido se ha registrado en Gipuzkoa. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 54 años y origen argelino por un delito de abandono de menor al haber traído a su hijo al País Vasco para que fuera tutelado por las instituciones vascas, según ha podido saber este periódico en fuentes solventes. El chico ha permanecido ingresado en el hogar de Uba, en San Sebastián, desde el pasado mes de mayo. El arresto del progenitor se ha practicado la semana pasada, cuando ha venido precisamente a visitar a su hijo.

