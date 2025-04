Pablo Ojeda desvela cómo ingerir la «grasa que te ayuda a quemar grasa»

J. F. Miércoles, 2 de abril 2025, 17:24 Comenta Compartir

El nutricionista Pablo Ojeda destaca los múltiples beneficios del Omega 3, una grasa esencial que el cuerpo no produce por sí solo. Según sus reflexiones, recogidas en recientes declaraciones, esta grasa juega un papel crucial en diversos aspectos de la salud. «¿Sabías que existe una grasa que te ayuda a quemar grasa? Aunque parezca contradictorio, hay ciertos alimentos ricos en grasas saludables que pueden acelerar tu metabolismo y favorecer la quema de calorías», explica.

En relación a la pérdida de peso, Ojeda asegura que «esta grasa esencial que tu cuerpo no puede producir por sí solo es clave para tres cosas, especialmente para la pérdida de grasa, porque reduce la inflamación y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que ayuda a tu cuerpo a quemar grasa de forma más eficiente». Esto sugiere que el Omega 3 no solo no engorda, sino que activa mecanismos que favorecen la eliminación de grasa corporal.

En segundo lugar, los beneficios del Omega 3 se extienden también a la función cerebral. El conocido experto, que cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales, señala que mejora el «rendimiento mental porque mejora la memoria a nivel cognitivo. Es bestial, mejora la concentra y hasta puede ayudar a prevenir el declive cognitivo, enfermedades como el ver por la demencia». Estas reflexiones resaltan el potencial del Omega 3 para mantener la agilidad mental y proteger contra el deterioro cognitivo asociado a la edad.

El tercer aspecto importante que destaca este experto en bienestar, es su capacidad antiinflamatoria, «porque si tienes dolores articulares, problemas digestivos y cansancio constante, esta grasa puede ser tu mejor aliada». Esto indica que el Omega 3 podría ser un apoyo natural para aliviar diversas dolencias relacionadas con la inflamación.

Ojeda, colaborador en varios programas de televisión, explica cuáles son las mejores fuentes para ingerir Omega 3, indicando que «puedes obtenerlo en pescados grasos como el salmón, como las sardinas, como la caballas». Sin embargo, advierte que «si no comes suficiente pescado, un buen suplemento marca sin duda la diferencia».

Finalmente, Pablo Ojeda subraya un problema común en la dieta actual: «La mayoría de la gente no consume suficiente Omega 3 y Omega 6, lo que los mantiene en un estado constante de inflamación sin saberlo». Esto enfatiza la importancia de asegurar una ingesta adecuada para contrarrestar este desequilibrio y sus posibles efectos negativos en la salud.

