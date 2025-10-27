Un oso merodea por el valle de Roncal Los primeros testimonios, confirmados con vídeos de cazadores en la vecina localidad oscense de Ansó, señalan a la aparición de un ejemplar

Imagen en la que se ve al oso en una zona próxima al Valle de Roncal.

Natxo Gutiérrez Lunes, 27 de octubre 2025, 17:43 Comenta Compartir

Una serie de vídeos difundidos por cazadores de una batida en la localidad oscense de Ansó, próxima al valle de Roncal, constatan la aparición de un oso por laderas del entorno, avanza Diario de Navarra. Por los primeros testimonios recogidos por medios en Aragón, el ejemplar pudo haber emprendido la huida, tan pronto cómo fue avistado, hacia Navarra.

A raíz de los propios vídeos, vecinos del valle de Roncal dan casi por hecho que el plantígrado ha estado merodeando en el círculo comprendido entre los municipios de Garde, Urzainqui y Belabarce. De hecho, uno de los vídeos difundidos por los cazadores de Ansó descubre al fondo la carretera que conduce a Zuriza, en Ansó. Las imágenes revelan la huida del animal por el paraje de Belabarce, en Navarra.

Las últimas noticias de la detección del plantígrado en Aragón han puesto en alerta a ganaderos oscenses, preocupados por la muerte de cinco ovejas en días pasados.