Los sindicatos tachan de «insuficiente, engañoso y surrealista» repetir solo algunas pruebas de la OPE de Osakidetza Las centrales recuerdan que las sospechas de irregularidades se extienden al menos a las 19 especialidades médicas y que van a ser denunciadas ante la Fiscalía IKER MARÍN Jueves, 12 julio 2018, 22:45

«Tomadura de pelo», «insulto a la inteligencia», «imparcialidad cuestionable», «investigación real» y «bochorno». Estas son algunas de las reacciones hechas públicas este jueves por los sindicatos vascos al anuncio realizado el miércoles por la tarde por la directora general de Osakidetza. María Jesús Múgica . Anunció la decisión de que durante el último trimestre del año se repitan varias pruebas de la OPE de Osakidetza tres de las cuatro especialidades médicas que el Servicio Vasco de Salud paralizó hace un mes. Son las correspondientes al segundo ejercicio de Cardiología, los dos ejercicios de Anestesia y los dos de Angiología y Cirugía Vascular. En el caso de la categoría de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, la cuarta especialidad suspendida y paralizada, se decidió continuar con el proceso selectivo «aceptando sus resultados previos».

El motivo que esgrimió Múgica para anunciar la repetición de las pruebas de la OPE de Osakidetza fue la detección de «defectos» en los modelos de exámenes y en el método de corrección utilizado. Esta decisión fue aceptada en consenso con los tribunales de las pruebas puestas en cuestión. La responsable de Osakidetza dejó claro que tras recibir el informe de un experto independiente de la Universidad de Oviedo, «no se ha demostrado que haya habido filtración» de exámenes.

Tanto los sindicatos que forman parte de la Comisión de Seguimiento de la OPE de Osakidetza como los que no participan en ella, han criticado este jueves las declaraciones de la máxima responsable de Osakidetza y han solicitado que sea la Fiscalía quien determine si hubo o no amaño. La única central que no ha mostrado este jueves sus cartas fue ELA. El sindicato nacionalista comparecerá este viernes en Bilbao para valorar la decisión y presentar las conclusiones de un análisis propio sobre este caso.

Reacciones LAB «Los argumentos esgrimidos por Múgica son una tomadura de pelo y un insulto a la inteligencia» ESK «Alegar la repetición en base a métodos de corrección o modelo de examen es falsear la realidad» Sindicato Médico Vasco «A pesar de haberlos solicitado, no hemos recibido los informes por los que se toma la decisión» UGT «Es bochornoso que Osakidetza no haya podido garantizar la igualdad, el mérito y la capacidad» Elkarrekin Podemos «El Gobierno Vasco debe investigar de forma rigurosa el origen de las evidentes filtraciones»

En cuanto a los partidos de la oposición al Gobierno Vasco solo se ha manifestado este jueves Elkarrekin Podemos, quién ha reclamado «una investigación real» de la OPE de Osakidetza. La parlamentaria Cristina Macazaga ha indicado que «Osakidetza se ha escudado en el método de corrección de los exámenes para no depurar responsabilidades». El partido morado ha reclamado al Gobierno Vasco que «investigue de forma rigurosa el origen de las evidentes filtraciones».

EH Bildu, partido que pone en solfa los resultados de cerca de 20 especialidades, hablará sobre esta cuestión este viernes en un Parlamento Vasco que verá como el próximo jueves día 19 el consejero de Salud, Jon Darpón, la propia directora general de Osakidetza y los responsables del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), comparecerán para ofrecer todos los detalles de la investigación interna realizada.

Duras críticas

Este jueves han sido los sindicatos que han denunciado este caso ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco los que se han mostrado más duros en sus respuestas a las declaraciones de la responsable de Osakidetza. LAB ha definido como «totalmente irresponsable» la actitud mostrada por Múgica. El sindicato abertzale ha señalado que los argumentos esgrimidos en la comparecencia del miércoles «son una tomadura de pelo y un insulto a la inteligencia de cualquier personas que las escuche». Esta central considera «insuficiente» que solo se vayan a repetir los exámenes de tres categorías de la OPE de Osakidetza cuando, dicen, «hemos puesto encima de la mesa de la Fiscalía una denuncia con indicios claros sobre 12 categorías que en breve ampliaremos hasta 19».

Por su parte, ESK ha manifestado en un comunicado que la medida adoptada por Osakidetza es «claramente insuficiente». Creen en este sindicato que la decisión tomada «se basa en una investigación interna, que ha sido realizada por personas que forman parte de diferentes tribunales, con lo que su imparcialidad es cuestionable». Tras señalar que debe ser la Fiscalía la que «dirima si ha habido o no filtraciones» en la OPE de Osakidetza, ESK destaca que justificar la repetición de ejercicios en base a métodos de corrección o modelo de examen, es querer «falsear la realidad, la realidad de un acta notarial, previa a cualquier examen, y donde se explicitaba las mejores notas a sacar por una serie de opositores de alguna de las categorías que han de repetir examen».

Por último, dos de los tres sindicatos que participan en la Comisión de Seguimiento de la OPE de Osakidetza también se han hecho eco de las declaraciones de Múgica. UGT y el Sindicato Médico de Euskadi han criticado que «no han recibido los informes en los que se supone que se han basado para tomar las decisiones anunciadas. Unos informes que hemos solicitado». A la espera de los resultados de la Fiscalía, UGT ha definido como «bochornoso» que Osakidetza no haya podido garantizar desde el inicio de la OPE «los principios de igualdad, mérito y capacidad». Satse, por su parte, ha declinado hacer valoraciones hasta el día 19.