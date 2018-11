Ordenan en Bizkaia el desahucio por impago de alquiler de una mujer con trillizos de 6 años

«No quiero que a mis hijos les señalen por la calle, pero no me queda otra, si no lo hago público ¿qué va a ser de ellos?». Sonia, madre divorciada de 42 años con trillizos de seis, vive con angustia la proximidad del 19 de noviembre, fecha en la que después de alguna prórroga, será desahuciada por impago de alquiler del piso en el que lleva viviendo desde diciembre de 2013, en Portugalete. «Entiendo al propietario, él no tiene culpa y sé que le he fastidiado, pero tampoco tienen la culpa mis hijos. Yo no he dejado de pagar porque he querido, no ha sido un error mío».

La mujer se refiere a que le suspendieron la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) cuando más lo necesitaba, después de separarse de su marido y cuando iniciaba los trámites del divorcio. El juicio por el divorcio contencioso no se celebrará hasta el próximo 30 de enero y sin embargo Lanbide le exigía que presentara la sentencia o el convenio regulador en el que le asignaban la tutela de los niños.