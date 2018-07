La oferta de trabajo a un camarero que indigna en redes Un usuario de Twitter ha hecho la denuncia: «Por la mañana 10 horas y por la tarde suponiendo que se cierre a las 2 de la madrugada 5 horas. ¿Un día libre? ¿800 euros por 15 horas diarias?» DV Martes, 17 julio 2018, 10:22

Se busca camarero para trabajar «a turno partido, de 7 a 17 y de 21 a cierre. Lunes libre. 800 euros». Así reza la oferta de trabajo que recibió un usuario de Twitter y que ha indignado a la citada red social.

@110010010011010 ha hecho viral un pantallazo de una supuesta conversación a través de WhatsApp con el que parece un empresario que está interesado en contratarlo.

Si no trabajas es por que no quieres. pic.twitter.com/j30ykmW6Q5 — ᴾᵒʷᵉʳ ™ (@110010010011010) 12 de julio de 2018

«Buenos días, acabo de leer tu currículum y que estás interesado en un puesto de camarero», comienza la conversación. A lo que @110010010011010 contesta: «Sí, ayer vi la oferta y me gustaría saber horarios, condiciones y sueldo a poder ser». Además, @110010010011010 añade: «Tengo una amplia experiencia (7 años) nunca me han despedido de ningún sitio y siempre he tenido un trato muy cordial y amable con el cliente».

La contestación es una jornada laboral de 15 horas, con un día de descanso, y 800 euros al mes.

«Por la mañana 10 horas y por la tarde suponiendo que se cierre a las 2 de la madrugada 5 horas. ¿Un día libre? ¿800 euros por 15 horas diarias?», contesta @110010010011010 indignado. «Es verano, tú verás», se limita a decir el otro interlocutor.

La publicación lleva ya más de 22.000 'me gusta' y ha sido retuiteada más de 16.000 veces.