«No se os ocurra mover nada; esta no es vuestra OPE, la siguiente lo será» Opositores para una plaza en la sanidad pública. / JORDI ALEMANY Opositores de Neurocirugía afirman que han decidido acudir al Ararteko después de que recibiesen órdenes de no recurrir las pruebas FERMÍN AZPETEGUÍA BILBAO. Martes, 31 julio 2018, 09:00

«Cuando se publicaron los resultados y tras nuestra primera reacción, la respuesta que recibimos fue 'dejar las cosas como están', 'ni se os ocurra mover nada' y nos recordaron que aunque esta no fuera nuestra OPE, la siguiente lo sería. Esto nos molestó especialmente porque la forma de no denunciar la corrupción es formar parte de ella». Opositores de Neurocirugía han decidido recurrir al Ararteko al comprobar, según consideran, que no sólo algunas pruebas prácticas de las categorías de médicos de la última OPE pudieron estar amañadas, sino también algunos ejercicios teóricos.

El caso de Neurocirugía parece ponerlo de manifiesto, aunque Osakidetza, como organización, haya rechazado toda posibilidad de irregularidades en esta categoría. ¿Qué es lo que lleva a sospechar que hubo fraude en este caso? Cuatro de las cinco mejores notas del ejercicio teórico las obtuvieron aspirantes cercanos al hospital de Basurto («cinco supercandidatos», como los califican los denunciantes). Se da la circunstancia de que el asesor que fichó el Instituto Vasco de la Administración Pública (IVAP) para confeccionar el test de 100 preguntas de la especialidad, fue precisamente el jefe de Neurocirugía del centro hospitalario de Bilbao.

El examen de Neurocirugía, como todos los de las categorías médicas, constó de dos ejercicios. Ante la lógica falta de especialistas en Medicina, para el diseño del primero, de tipo teórico, el IVAP recurrió para su elaboración a médicos de Osakidetza. En Neurocirugía, esta misión se encomendó al jefe de servicio de Basurto, que posteriormente también fue elegido para formar parte del tribunal calificador.

«Lo han dejado bien atado»

Concursaron 23 candidatos, que se jugaban cuatro plazas en el hospital de Basurto. Las cinco mejores notas, con puntuaciones superiores a los 90 puntos, las obtuvieron los opositores del entorno médico del jefe de servicio, al lograr todos ellos una media de 91,6 puntos. La diferencia fue nada menos que de 25 puntos entre el quinto y el sexto candidato, «el pelotón, como lo denominó en su carta el dr. Egaña», valoran los aspirantes en su informe, en alusión al primer profesional que denunció el escándalo, José María de Egaña, miembro del tribunal de Angiología y Cirugía Vascular. La puntuación media del resto de aspirantes se sitúa en 47,5 puntos, es decir, prácticamente la mitad, lo que anula de hecho la puntuación lograda por el resto de méritos.

«No sorprendimos al ver que existían dos grupos tan diferenciados», explican los aspirantes. «Eran resultados insólitos, que rozaban la perfección», añaden. Al haber concluido el informe interno de Osakide-tza que no existen motivos para repetir el ejercicio, el grupo ha presentado al Ararteko un informe detallado con éstos y otros datos que justifican sus dudas sobre los resultados. «Todos los candidatos del hospital de Basurto han sacado notas casi perfectas. Esta concentración de talento y brillantez en un solo centro -ironizan los médicos recurrentes en su escrito- parece mágica y digna de estudio». Al jugarse sólo cuatro plazas, el autor de la quinta mejor nota no obtendrá puesto, pero, según la normativa de la actual OPE, podrá guardarse el resultado para la siguiente convocatoria de empleo público. «Ahora tiene una nota que ha sido inalcanzable para el resto de los opositores. Es una forma de dejar las cosas bien atadas», protestan los aspirantes, entre los que hubo tanto médicos de Osakidetza como de fuera de la organización.

El Sindicato Médico de Euskadi, LAB y ESK también consideran en sus propias denuncias a la Fiscalía del País Vasco que existen motivos justificados para creer que la prueba de Neurocirugía estuvo amañada. Ayer mismo, ESK pidió que se realice una investigación «seria e imparcial» en torno a la OPE y se lleve a cabo una «depuración de responsabilidades».

Considera que en Osakidetza existe «un sistema corrupto que va más allá de las especialidades médicas, extendiéndose a otras categorías como como abogados, economistas o ingeniería». A juicio de la central sindical, «es imprescindible un cambio de modelo de OPE.