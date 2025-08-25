Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

OCUk 'Privilegios En Compras' salatu du harpidetza nahasi eta engainagarriengatik

zaldu dutenez, harpidetza «modu mozorrotu, nahasi eta engainagarrian» aktibatzen da PC Componentes, Alsa, Telepizza edo Carrefour bezalako saltokietan erosita

DV

Astelehena, 25 abuztua 2025, 16:01

'Privilegios En Compras'-en aurkako 277 erreklamazio jaso ditu OCUk urtarriletik hilean 18 euro kobratzeagatik, itzulketa-zerbitzu baten harpidetza egiteagatik. Azaldu dutenez, harpidetza «modu mozorrotu, nahasi eta engainagarrian» aktibatzen da PC Componentes, Alsa, Telepizza edo Carrefour bezalako saltokietan erosita.

Salaketak ehunka kexa jasotzen ditu hilean 18 euroko harpidetza kobratzeagatik, Privilegios en Compras enpresaren itzulketa-zerbitzuaren kontzeptuan, baimenik eman izana gogoratu gabe. OCUk ohartarazi du harpidetza mozorrotua, nahasia eta engainagarria dela. Lehenik eta behin, haren kontratazioa beste enpresa baten webgunean hasten delako (PC Componentes, Alsa, Telepizza edo Carrefour), eta kontsumitzaileak produktu edo zerbitzu bat kontratatu berri duelako. Eta bigarrenik, lotutako ordainketa-abisua ez delako behar bezain argi agertzen, eta produktu edo zerbitzu hori erosteari lotutako doako zerbitzua dela eman dezakeelako. Are gehiago, kaltetutako erabiltzaileek salatu dute zaila dela itzulketa-zerbitzu horri baja ematea eta bidegabe kobratutako zenbatekoak itzultzea.

Izan ere, OCUk premiazkoa egiten die PC Componentes, Alsa, Telepizza edo Carrefour gisa zerbitzu engainagarri horren iragarkian parte hartzen duten enpresei Privierosekin dituzten akordioak berrikusteko, publizitate hori kentzeko edo, gutxienez, beren bezeroei behar bezain argi eta garden egiten zaiela bermatzeko, beste enpresa batek eskainitako kostu erantsia duen zerbitzua dela jakin dezaten.

Azkenik, OCUk kontsumitzaileak gonbidatzen ditu Erreklamatu plataforma erabiltzera kexak zuzenean arazoren bat izan duten konpainiei zuzentzeko. Azken batean, plataforma honen helburua da, halaber, abusuzko eta zuzenbidearen aurkako praktikak identifikatzea eta, hala badagokio, dagozkien agintariei salatzea.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada
  2. 2 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  3. 3

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  4. 4

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  7. 7

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  8. 8

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  9. 9

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  10. 10

    Reacción que sabe a poco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco OCUk 'Privilegios En Compras' salatu du harpidetza nahasi eta engainagarriengatik

OCUk &#039;Privilegios En Compras&#039; salatu du harpidetza nahasi eta engainagarriengatik