OCUk 'Privilegios En Compras' salatu du harpidetza nahasi eta engainagarriengatik
zaldu dutenez, harpidetza «modu mozorrotu, nahasi eta engainagarrian» aktibatzen da PC Componentes, Alsa, Telepizza edo Carrefour bezalako saltokietan erosita
DV
Astelehena, 25 abuztua 2025, 16:01
'Privilegios En Compras'-en aurkako 277 erreklamazio jaso ditu OCUk urtarriletik hilean 18 euro kobratzeagatik, itzulketa-zerbitzu baten harpidetza egiteagatik. Azaldu dutenez, harpidetza «modu mozorrotu, nahasi eta engainagarrian» aktibatzen da PC Componentes, Alsa, Telepizza edo Carrefour bezalako saltokietan erosita.
Salaketak ehunka kexa jasotzen ditu hilean 18 euroko harpidetza kobratzeagatik, Privilegios en Compras enpresaren itzulketa-zerbitzuaren kontzeptuan, baimenik eman izana gogoratu gabe. OCUk ohartarazi du harpidetza mozorrotua, nahasia eta engainagarria dela. Lehenik eta behin, haren kontratazioa beste enpresa baten webgunean hasten delako (PC Componentes, Alsa, Telepizza edo Carrefour), eta kontsumitzaileak produktu edo zerbitzu bat kontratatu berri duelako. Eta bigarrenik, lotutako ordainketa-abisua ez delako behar bezain argi agertzen, eta produktu edo zerbitzu hori erosteari lotutako doako zerbitzua dela eman dezakeelako. Are gehiago, kaltetutako erabiltzaileek salatu dute zaila dela itzulketa-zerbitzu horri baja ematea eta bidegabe kobratutako zenbatekoak itzultzea.
Izan ere, OCUk premiazkoa egiten die PC Componentes, Alsa, Telepizza edo Carrefour gisa zerbitzu engainagarri horren iragarkian parte hartzen duten enpresei Privierosekin dituzten akordioak berrikusteko, publizitate hori kentzeko edo, gutxienez, beren bezeroei behar bezain argi eta garden egiten zaiela bermatzeko, beste enpresa batek eskainitako kostu erantsia duen zerbitzua dela jakin dezaten.
Azkenik, OCUk kontsumitzaileak gonbidatzen ditu Erreklamatu plataforma erabiltzera kexak zuzenean arazoren bat izan duten konpainiei zuzentzeko. Azken batean, plataforma honen helburua da, halaber, abusuzko eta zuzenbidearen aurkako praktikak identifikatzea eta, hala badagokio, dagozkien agintariei salatzea.
