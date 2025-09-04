Un octogenario vende su Mercedes y lo roba seis meses después El comprador, originario de Therwil, Bélgica, desconocía que el anciano había guardado un juego de llaves de repuesto

La realidad a veces supera la ficción. Un hombre de 81 años, residente en Basilea (Suiza), vendió su Mercedes SL 350 en junio de 2024 por 20.000 francos suizos (unos 21.300 euros). Sin embargo, seis meses después, decidió recuperar el coche… de forma ilegal.

El comprador, originario de Therwil, Bélgica, desconocía que el anciano había guardado un juego de llaves de repuesto. Poco antes de Navidad, el vendedor viajó hasta Bélgica, robó el vehículo de la casa del nuevo propietario y, para borrar pistas, colocó sus propias matrículas, anuló el registro y puso el coche fuera de circulación.

Pero la estrategia no duró mucho, según publica el periódico francés 'Midi Libre'. La policía descubrió lo ocurrido y el octogenario fue arrestado. La justicia lo condenó a dos años de prisión en suspenso, una multa de 3.600 francos y una sanción adicional de 1.200 francos.

