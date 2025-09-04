Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un octogenario vende su Mercedes y lo roba seis meses después

El comprador, originario de Therwil, Bélgica, desconocía que el anciano había guardado un juego de llaves de repuesto

L. G.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:00

La realidad a veces supera la ficción. Un hombre de 81 años, residente en Basilea (Suiza), vendió su Mercedes SL 350 en junio de 2024 por 20.000 francos suizos (unos 21.300 euros). Sin embargo, seis meses después, decidió recuperar el coche… de forma ilegal.

El comprador, originario de Therwil, Bélgica, desconocía que el anciano había guardado un juego de llaves de repuesto. Poco antes de Navidad, el vendedor viajó hasta Bélgica, robó el vehículo de la casa del nuevo propietario y, para borrar pistas, colocó sus propias matrículas, anuló el registro y puso el coche fuera de circulación.

Pero la estrategia no duró mucho, según publica el periódico francés 'Midi Libre'. La policía descubrió lo ocurrido y el octogenario fue arrestado. La justicia lo condenó a dos años de prisión en suspenso, una multa de 3.600 francos y una sanción adicional de 1.200 francos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  4. 4 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  5. 5 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  6. 6 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  7. 7

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  8. 8 Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
  9. 9 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»
  10. 10 Por qué Euskadi se libra de los recortes de Ryanair casi por completo y es un caso único en el norte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un octogenario vende su Mercedes y lo roba seis meses después

Un octogenario vende su Mercedes y lo roba seis meses después