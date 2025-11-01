Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer trata de calentarse en la cocina de su casa con un radiador, en una localidad guipuzcoana. Arizmendi

Uno de cada ocho hogares vascos no se puede permitir encender la calefacción

Disminuye además el número de personas con vivienda en propiedad y alquilar un piso ya cuesta lo mismo que pagar una hipoteca

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 06:58

Comenta

Miles de hogares en Euskadi se ven obligados a elegir entre calentar su casa en invierno o cubrir otras necesidades básicas como el pago de ... la renta o llenar la nevera. En concreto, uno de cada ocho vascos no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses más fríos, una proporción en apariencia pequeña, pero que afecta a cerca de 265.000 personas. Asimismo, el problema de la vivienda se ha convertido «en uno de los principales factores generadores de pobreza», según recoge el último informe de EAPN, la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que subraya cómo alquilar un piso ya cuesta lo mismo que pagar una hipoteca. Este fenómeno refleja cómo el mercado de la vivienda ha dejado de ser accesible para gran parte de los vascos.

