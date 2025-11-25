Ocho de cada diez mujeres que necesitan acceder a una vivienda en Euskadi no tienen ingresos suficientes

Las mujeres vascas afrontan una situación laboral y económica «más desfavorable» que los hombres, lo que les dificulta el acceso a una vivienda. Según el ... último informe del Observatorio Vasco de la Vivienda desde la perspectiva de género, hecho público ayer con motivo del 25N, el 82% de las 29.646 mujeres que en 2023 declaraban necesitar acceder a su primera vivienda no dispone de ingresos suficientes para hacerlo. Son ya ocho de cada diez mujeres, cuando en el informe previo de 2021 el porcentaje era del 73,9%. Se percibe además una brecha de género en este apartado, ya que entre los hombres el porcentaje más actualizado (de 2023) se queda tres décimas por debajo, en el 78,7%.

El informe incide en que las mujeres presentan una «demanda creciente de vivienda protegida», donde son las principales solicitantes tanto en venta como en alquiler. En 2024 se contabilizaron 34.931 solicitudes de VPO de alquiler por parte de las mujeres, lo que representa un «notable incremento» del 33% respecto a 2020. También han crecido las solicitudes de compra en las que la titular es una mujer, con 9.009 solicitudes en 2024, un incremento del 31% respecto a 2020.

El Observatorio constata también el alto nivel de cobertura de las prestaciones de apoyo al alquiler entre las mujeres: en 2024, 17.156 mujeres fueron beneficiarias de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), el 54% del total. Además, 10.500 mujeres tienen reconocido el Derecho Subjetivo a la Vivienda (DSV), 60% del total. En el caso de las jóvenes, 4.425 mujeres menores de 35 años son beneficiarias del programa Gaztelagun, 56% del total.

200 víctimas de violencia

El informe subraya el papel de las políticas públicas de vivienda como herramienta para garantizar «vidas libres de violencia machista» y para acompañar a las mujeres en la reconstrucción de sus proyectos vitales. El Departamento vasco de Vivienda aplica medidas de acción positiva para las mujeres víctimas de violencia de género, que permitieron que, el año pasado, 118 víctimas accedieran a una VPO en alquiler por procedimiento ordinario y otras 73 por adjudicación directa. En total, casi 200 mujeres.