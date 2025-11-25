Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos mujeres consultas los anuncios de una inmobiliaria. Maika Salguero

Ocho de cada diez mujeres que necesitan acceder a una vivienda en Euskadi no tienen ingresos suficientes

El porcentaje del 82,1% supera al de los hombres, que presentan tres décimas menos y se quedan en el 78,7%

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:59

Comenta

Las mujeres vascas afrontan una situación laboral y económica «más desfavorable» que los hombres, lo que les dificulta el acceso a una vivienda. Según el ... último informe del Observatorio Vasco de la Vivienda desde la perspectiva de género, hecho público ayer con motivo del 25N, el 82% de las 29.646 mujeres que en 2023 declaraban necesitar acceder a su primera vivienda no dispone de ingresos suficientes para hacerlo. Son ya ocho de cada diez mujeres, cuando en el informe previo de 2021 el porcentaje era del 73,9%. Se percibe además una brecha de género en este apartado, ya que entre los hombres el porcentaje más actualizado (de 2023) se queda tres décimas por debajo, en el 78,7%.

