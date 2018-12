Los 9 objetos que ya no usas y por los que puedes ganar más de 5.000 euros Nintendo Nes, puede venderse por más de 500 euros. La gente guarda en casa (garajes, trasteros, habitaciones...) multitud de objetos que no usa y que valen mucho dinero en el mercado de segunda mano DV Lunes, 24 diciembre 2018, 09:19

¿Quién no tiene guardado en casa algún objeto que ya no utiliza? ¿Quién no ha dicho alguna vez aquello de «por si acaso» a la hora de decidir si desechar o guardar alguna prenda de ropa o electrodoméstico? Si le ha ocurrido esto, sepa que no está solo ya que, según un estudio, los españoles tienen en casa más de 5.000 euros en productos que ya no utilizan.

Así lo ha hecho público la web de anuncios clasificados gratis, Clasf España, quien asegura que los garajes, trasteros e incluso nuestras propias habitaciones se convierten, en la mayoría de ocasiones, en cofres de un gran tesoro lleno de productos sin uso y que si se vendieran reportarían una buena cantidad de dinero.

Estos son, según el citado portal y tras encuestar a usuarios de forma aleatoria y analizando cerca de 850.000 de anuncios, los 9 objetos más guardados por los españoles y que menos se utilizan:

Prendas de vestir

1

El vestido de novia. Un vestido de novia nuevo puede costar de media desde los 1.000 euros (los más baratos) hasta los 5.000 euros (los más caros). Vendiéndolo de segunda mano se puede obtener la mitad de lo que se pagó o quizá más dependiendo del estado. En el caso de los hombres es más fácil que reutilicen su traje para otros eventos.

Productos infantiles

2

Cochecito de bebé. Nuevo suele oscilar unos 600 euros y vendiéndolo, dependiendo del estado, se podrían conseguir entre 200 y 300 euros.

Productos tecnológicos

3

Nintendo NES. La clásica consola de juegos de toda la vida. Se puede encontrar de segunda mano en buen estado por 500 euros o más.

4

Videojuegos antiguos. Su precio es similar, según Clasf España, al de juegos nuevos de una PS4 (entre 50-70 euros).

También entran aquí multitud de artículos de informática como ordenadores (de sobremesa o portátiles), tablets, smartphones, discos de música, etc.

Material deportivo

5

Bicicleta de Spinning. Una nueva puede costar 200 euros, pero si tenemos una en casa que no usamos se podría vender, de segunda mano, por unos 125 euros si su estado y funcionamiento es bueno.

También se pueden vender y conseguir dinero con bicicletas estáticas, máquinas de correr, pesas, raquetas de tenis, tablas de surf, etc.

Libros de texto antiguos

6

Libro de Historia de España de Modesto Lafuente. Según la web, un ejemplar de este libro se vendió hace un par de años por 2.500 euros.

Cromos

7

Leo Messi en su debut como profesional (2004-2005). En 2017 fue el cromo más caro, pues se vendió por 557 euros. Se considera un cromo de alto valor histórico, como lo fueron en su momento los de Maradona o Pelé, a pesar de seguir en activo el jugador en las filas del Barcelona.

Vajillas antiguas

8

Existen muchas vajillas antiguas cuyo valor, dependiendo de su época de fabricación y del tipo de material, puede alcanzar en Internet un precio superiror a 700 euros.

Monedas o billetes antiguos

9

Por una moneda de 2,5 pesetas, según el portal, se ha llegado a pedir más de 1.700 euros en Internet.