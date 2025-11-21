Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

García Magán, a la izquierda, en la rueda de prensa de este viernes. R. C.

Los obispos apelan a la «presunción de inocencia» en el caso Zornoza

«Hay que dejar que los jueces actúen», dice el portavoz de la Conferencia Episcopal sobre el obispo de Cádiz investigado por el Vaticano por abusos a un menor

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

La Conferencia Episcopal (CEE) ha apelado a la «presunción de inocencia» para no entrar a valorar el caso de Rafael Zornoza, el obispo de Cádiz ... y Ceuta investigado por un presunto caso de abusos a un menor en los años 90. «Hay un respeto a la presunción de inocencia, que también tiene un obispo, y que sería bueno que se diera en los medios», ha dicho este viernes el portavoz de la CEE, César García Magán, durante la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los trabajos de la Asamblea Plenaria de la CEE, y en la que ha recordado también «el derecho de las víctimas a presentar sus casos ante las instancias que consideren».

