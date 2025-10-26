Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia

Estos monumentos de varios metros de altura se encuentran en Hendaia y Hondarribia y son discretos testigos de la historia fronteriza

M. S.

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:04

Puede que muy pocas personas se hayan fijado en estos monumentos de varios metros de altura que se encuentran a lo largo de la costa vasca, en concreto, en Hendaia y Hondarribia. Se trata de unos discretos obeliscos que han sido testigos de la historia fronteriza de estas tierras.

Y es que muchos piensan que estos fueron solo puntos de referencia para los marineros, pero estos obeliscos han sido utilizados durante siglos como faros fronterizos que marcan la separación entre las aguas que oficialmente pertenecen al estado francés y las que son propiedad del español.

Hechos de piedra y con su característico final en punta, estos monumentos pueden encontrarse en Jaizkibel, el paseo de la playa de Hendaia y antiguamente también en la finca de la Abbadia de la misma localidad. Lamentablemente un derrumbe del acantilado, en el año 2010, provocó su destrucción.

Su origen se remonta después del Tratado de los Pirineos, firmado en el año 1659 por Luis de Haro y Mazarino, representantes de los reyes español y francés, respectivamente, en la isla de los Faisanes. Un tratado que puso fin a los conflictos entre Francia y España y en donde hubo que trazar las fronteras, tanto en tierra como en mar, lo que hacián posible estos curiosos obeliscos.

