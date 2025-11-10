Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»

L. G. San Sebastián Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:36 Comenta Compartir

La psicóloga y experta en sueño Nuria Roure alerta en una reciente entrevista sobre los graves efectos de dormir poco y reclama más conciencia social sobre la importancia del descanso. La especialista advierte de que dormir solo cuatro horas puede tener consecuencias comparables a un consumo elevado de alcohol.

«Las personas que han pasado más de 20 horas despiertas presentan un nivel de atención y concentración similar al de quien ha consumido unas seis cervezas», señala la autora 'Por fin duermo'. La falta de sueño afecta la memoria, el rendimiento y la capacidad de reacción, incrementando el riesgo de accidentes y errores.

La Sociedad Española del Sueño (SES) insiste en que «necesitamos dormir para que nuestros órganos funcionen de forma adecuada y se produzcan todos los procesos de regulación biológica de nuestro cuerpo». Dormir bien no solo influye en el cerebro, sino también en el corazón, el metabolismo y el sistema inmunitario.

Uno de los grupos más afectados por el déficit de sueño son los adolescentes. «Nuestros adolescentes deberían estar durmiendo unas nueve horas nocturnas», recuerda Roure. Sin embargo, el horario escolar no ayuda: «Las clases en los institutos suelen comenzar demasiado temprano, privando a los jóvenes de un periodo de sueño vital para el desarrollo neurológico y emocional».

Se calcula que «alrededor del 60%» de los niños y adolescentes vascos van privados de sueño al cole. «Cada vez le dedican menos tiempo al sueño fruto del uso de pantallas. Por cada hora con un dispositivo, incluido el móvil, la televisión o el ordenador, se pierden 16 minutos de sueño», advierte Carlos Egea, neumólogo, responsable de la Unidad del Sueño de la OSI Araba y presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (Fesmes), que advierte del impacto de las pantallas en la higiene del sueño así como en el rendimiento intelectual y en el estado anímico.

Falta de sueño y bajo rendimiento académico

Así, las consecuencias de colar un móvil entre las sábanas o derrochar horas con la consola antes de acostarse se están viendo directamente en las aulas. Egea afirma que «se está acortando el tiempo de sueño, cuando los chavales tienen que dormir más que los adultos, entre nueve y diez horas, y no llegan a eso porque se acuestan tarde y se levantan pronto. Casi todos van privados de sueño al cole y el rendimiento académico baja mucho. Si les faltan horas de sueño, todos los proceso de consolidación de la memoria no se producen».

El pasado mes de octubre, se reunieron expertos en la materia para reclamar ajustar horarios lectivos, aumentar el ejercicio físico y fomentar la exposición a la luz solar, entre otras medidas.

En concreto, plantearon diez propuestas en la jornada 'Sueño y aprendizaje: por unos horarios escolares saludables' organizada por la Alianza por el Sueño. Profesionales sanitarios y de otros ámbitos presentaron una «hoja de ruta» elaborada por la Alianza por el Sueño junto con el Grupo Pediátrico de la Sociedad Española de Sueño, el Comité de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría y la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño.