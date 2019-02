Nueve mujeres y un hombre han recurrido al servicio vasco contra el acoso sexual en el deporte La iniciativa, impulsada hace tres meses por el Gobierno vasco y Basque Team en colaboración con Emakunde, pretende acabar con los abusos, presentes en todas las modalidades y niveles. Es sólo la punta del iceberg SOLANGE VÁZQUEZ Jueves, 21 febrero 2019, 11:27

«Me empujó con brusquedad contra la pared, agarrando mis pechos con sus manos mientras me decía: 'Siempre me has gustado mucho...'. Mantuve la calma y le dije que me soltase o empezaba a gritar. Me soltó y salí corriendo». Este episodio le ocurrió a una licenciada en Educación Física cuando fue a pedir trabajo al director de un importante club deportivo que había sido su profesor de natación cuando ella era adolescente. Y no es un caso único en Euskadi, sino uno de tantos. En el mundo del deporte, las mujeres -en muchas ocasiones niñas- soportan comportamientos inadecuados, una forma vaga y quizá demasiado fina de llamar a lo que es, pura y llanamente, abuso y acoso sexual o por razones de sexo. No faltan testimonios que den fe de que esta lacra está ahí, oculta pero muy presente. «Cuando tenía 14 años el entrenador me llamaba casi todos los días a casa. Ahora, después de tantos años, lo pienso y me digo: eso no era normal», recuerda otra chica, y en sus palabras se adivina una especie de 'iluminación': en la mayoría de las ocasiones, las víctimas ni siquiera son conscientes de serlo hasta que pasa el tiempo. ¿Más muestras de poder y control, sobre todo por parte de entrenadores? Sí. Y algunas rayan el sadismo: «Teníamos que mantener el peso. Era necesario y él (el entrenador) tenía derecho a exigirlo, pero lo hacía de forma agresiva, en público, delante de todo el mundo», comenta otra atleta, también escudada en el anonimato. Porque el silencio y el secretismo han sido los grandes aliados de estos desmanes: en la mayoría de los casos, las afectadas ni siquiera se los han revelado a sus seres queridos.

Estas historias -recogidas en una guía que elaboró Emakunde- son sólo la punta del iceberg porque, a pesar de los innegables avances en pos de la igualdad, este problema no se ha logrado erradicar de los vestuarios, canchas y concentraciones deportivas. Ahí sigue. Así que, para ayudar a quienes lo sufren -prácticamente la totalidad son mujeres- y dar pasos firmes en la eliminación de los comportamientos sexistas del mundo del deporte, el Gobierno vasco y la Fundación Basque Team, en colaboración con Emakunde, pusieron en marcha a finales del año pasado un servicio especializado de información y atención bajo el lema 'Somos de tu equipo'. Porque el mensaje es ese: las personas afectadas no están solas y, si se animan a contar sus experiencias, van a recibir asesoramiento y ayuda. Y los clubes y entidades que quieran hacer bien las cosas y crear un ambiente sano y seguro para las mujeres, también. Para ello, hay un teléfono a su disposición (688671000) y también atención vía email (zuretaldekoakgara@euskadi.eus), además de información muy completa (www.euskadi.eus/somosdetuequipo). Y, si se considera necesario, este recurso ofrece también asesoramiento presencial.

En menos de tres meses, el servicio ha recibido veintinueve llamadas, de las que cerca de una veintena resultaron pertinentes. Y se ha atendido a diez personas, nueve mujeres y un hombre. Quienes han manifestado ser víctimas de situaciones de violencia han asegurado que el agresor ha sido un hombre (aunque en uno de los casos, ocurrido en un vestuario, se desconoce la identidad de la persona agresora), según informan desde la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco. Las llamadas, cuatro de Bizkaia y el resto de Gipuzkoa, provenían de personas de distintos ámbitos deportivos: «Ciclismo, baloncesto, judo y piragüismo», detalla Jon Redondo, responsable del área. Las personas afectadas querían informarse y saber, entre otras cosas, «cómo se pueden enfrentar al agresor, qué pueden hacer» y, en el caso de entidades que han recurrido a este servicio, «cómo deben actuar ante la certeza» de que estas injusticias se están produciendo en su seno.

Sutiles... y no tanto

Contacto físico inadecuado -esos 'inocentes' cachetitos en el culo-, comentarios despectivos sobre las mujeres, reproches y burlas sobre la apariencia física que suelen incidir en el peso y los atributos femeninos, propuestas de relaciones sexuales, miradas inaceptables, preguntas rijosas sobre la vida sexual de las deportistas... La desigualdad y el abuso adoptan muchas formas, algunas de ellas aceptadas durante muchos años como algo normal entre las mujeres del ámbito del deporte -tampoco se han 'salvado' juezas, árbitros, directivas, entrenadoras-, que han cargado con esta losa como quien lleva una pesada mochila. «La esfera deportiva es una de las áreas en las que la desigualdad estructural entre mujeres y hombres es más manifiesta», asegura Redondo, quien destaca que, aunque en Euskadi «no hay datos cuantitativos» sobre la prevalencia del abuso y el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito deportivo, «esto no quiere decir que no se esté produciendo»: «El silencio es el gran aliado para que se den casos. La persona que los padece no tiene voz, una situación que muchas veces se agrava por la actitud pasiva -de no intervención, negación- de las personas que están en posición de poder en las organizaciones deportivas, incrementando el daño psicológico», advierte. Por eso, se muestra tajante. «La neutralidad no es una opción», subraya el responsable.

A nivel internacional, las últimas investigaciones revelan que, pricipalmente, las víctimas son niñas y mujeres, pero también jóvenes de ambos sexos que compiten a nivel internacional, así como atletas pertenecientes al colectivo LGBTI y deportistas con discapacidades. Así lo confirma Ainhoa Azurmendi, profesora de Psicología del Deporte de la UPV y miembro de Avento, una consultoría especializada en el ámbito deportivo. «Ocurre en todos los niveles, pero en la alta competición un poco más, por las concentraciones, la convivencia más estrecha...», afirma. Los viajes, los entrenamientos privados... El acoso y el abuso surgen con más facilidad en estas situaciones. Azurmendi trabaja mano a mano con distintos clubes y entidades de Euskadi para prevenir abusos y acosos, en el marco de sus planes de igualdad. La mayoría de las veces es porque están concienciados de que hay que cambiar la mentalidad, pero otras, la necesidad surge tras un problema concreto que se convierte en un punto de inflexión. «Hay muchos casos en Euskadi, sí. Algunos son sutiles, otros no», revela. Las faltas de respeto, apunta, no son sólo verbales. Muchas veces se pasa a la acción. «Y no se lo cuentan a nadie», lamenta.

Para Azurmendi, la palabra mágica es sensibilización, ya que para que haya denuncias, lo primero es que las actitudes intolerables se identifiquen como tales. «En políticas de igualdad, el mundo del deporte va a rebufo», sentencia. A ello hay que añadir que, tras la escasez de denuncias, «también está la culpa, el 'qué he hecho yo para que me pase esto'». Y el precio que pagan las deportistas es alto. El primero de ellos, la desmotivación y la ansiedad, aunque el catálogo de efectos negativos debido a las agresiones de carácter físico, psicológico y sexual es enorme. Tradicionalmente, las mujeres de la esferas deportiva han asumido el coste en el silencio de los vestuarios, en la soledad de pabellones y hoteles. ¿Queda mucho por hacer? «Queda todo. Solo hemos levantado la piedra. A partir de ahora, hay que investigar para identificar puntos claves que nos permitan prevenir y que las consecuencias para las víctimas sean las menores posibles».