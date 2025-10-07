Nuevas imágenes de la osa 'Claverina' y su cría en el Pirineo aragonés El Gobierno de Aragón difunde un vídeo captado por las cámaras de fototrampeo en el Valle de Hecho. Se trata del primer osezno nacido en territorio aragonés en más de medio siglo

Fotograma del vídeo de 'Clavelina' y su cría en el Valle de Hecho del Pirineo aragonés el pasado mes de septiembre

Tres meses después de confirmar el nacimiento del primer osezno en el Pirineo aragonés en más de cincuenta años, desde el Gobierno de Aragón han difundido nuevas imágenes de la osa 'Claverina' y su cría en el Valle de Hecho. El vídeo, fechado el 25 de septiembre, fue captado por cámaras de fototrampeo y muestra a la madre avanzando tranquila mientras su osezno corretea detrás de ella.

Ambos ejemplares fueron grabados en agosto en la vertiente francesa del Pirineo, lo que evidencia la movilidad de la especie y en concreto de esta familia, que vuelve ahora a territorio aragonés.

Fue el pasado 20 de junio cuando la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca de Aragón confirmó el nacimiento del primer osezno en territorio aragonés en más de medio siglo. Unas imágenes de una cámara de fototrampeo también en el Valle de Hecho detectaron a 'Claverina', la osa liberada en 2018 en el Valle de Aspe por el Gobierno francés, junto a su cría nacida durante la última hibernación. Ahora, tres meses después, 'Claverina' y su cría han sido observadas de nuevo en el mismo paraje.

Hasta la fecha, esta osa no había compartido espacio con machos reproductores, por lo que su reproducción indica, según explican desde el Gobierno de aragón, la reciente expansión de ejemplares en los últimos años.

El parto de los osos ocurre durante la hibernación, entre enero y febrero, y las crías nacen ciegas, sin pelo y con un peso de entre 300 y 500 gramos. La lactancia dura de tres a cuatro meses, aunque las crías permanecen con la madre hasta los 1,5 o 2 años. El intervalo entre camadas suele ser de 2 a 3 años.

En la actualidad se han detectado hasta seis ejemplares de oso en el Parque Natural de los Valles Occidentales del Pirineo aragonés: tres machos de cuatro años, un macho de dos años, la propia 'Claverina' y su cría. A nivel transfronterizo, la población del Pirineo Occidental alcanza ya los diez individuos entre ambas vertientes, según cifras del Gobierno de Aragón.

33 ataques en 2024

Hasta junio se han registrado cuatro ataques de oso en la zona de Ansó, con 6 ovejas muertas. Cabe recordar que en 2024 se confirmaron 33 ataques en esta zona montañosa de la Jacetanía (29 en Ansó y 4 en Hecho), en los que fallecieron 46 reses (44 ovejas y 2 cabras). .

Para hacer compatible la conservación de esta especie en peligro de extinción con la actividad ganadera y la vida en los municipios pirenaicos, el Gobierno de Aragón ha impulsado una Mesa del Oso, un espacio de diálogo con ganaderos, entidades locales y agentes sociales. Su objetivo es consensuar medidas que permitan reducir los daños ocasionados por la presencia del oso en los puertos de montaña.