Las nuevas ayudas a la conciliación y a la crianza se aprobarán a inicios de 2026

El Gobierno Vasco ultima el decreto que regulará las ayudas a la conciliación y a la crianza «por procedimiento de urgencia» para que las familias ... vascas puedan acceder cuanto antes al nuevo paquete de medidas de refuerzo que combina prestaciones directas por hijo, mejoras en las ayudas a la conciliación o apoyos al cuidado en el hogar. Según las previsiones, se aprobarán «en enero o febrero» y supondrán una inversión de 32,7 millones de euros. Entre otras novedades, el Ejecutivo prevé aumentar un 10% las ayudas a la conciliación laboral y familiar y se amplía hasta los 4 años el cheque de 200 euros mensuales, tal y como adelantó este periódico.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, explicó ayer en declaraciones a los medios de comunicación tras la celebración del Pleno del Consejo Vasco de Familias, que 11.283 familias (el 93% biparentales y el 7% monoparentales) se beneficiarán de las ayudas por hijos o hijas.

De esta forma, la ayuda actual que se presta para las familias con hijos de 0 a 3 años se amplía hasta los 4. Se mantienen igualmente los 100 euros al mes para terceros hijos y sucesivos de 4 a 7 años pero, como novedad, se reconoce a las familias monoparentales en este tramo que hasta ahora recogía solo a las familias numerosas.

En paralelo, se elimina una traba frecuente: ya no se exigirá empadronamiento conjunto continuo durante toda la ayuda. Se admitirá hasta 30 días -60 si hay violencia de género- con progenitor y menor empadronados en municipios distintos, evitando extinciones y nuevas solicitudes.

El coste previsto para el próximo año asciende a 27,5 millones, y otros 2,42 millones al incluir a las familias monoparentales en esta prestación que tiene, entre sus objetivos, garantizar unos «recursos mínimos» a todas las familias con hijos y fomentar la natalidad en Euskadi, en caída en los últimos tiempos, así como «mejorar la calidad de vida y el bienestar de estas familias».

Reducciones y excedencias

A su vez, un total de 13.445 personas percibirán ayudas de conciliación (95,6% biparentales). En este ámbito, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico incrementará en un 10% la cuantía para quienes necesitan atender a sus hijos o a familiares dependientes y para ello han de coger una excedencia o una reducción de jornada. Una mejora que en el caso de las familias vulnerables (numerosas, monoparentales, violencia de género, y con discapacidad superior a un 33%) se mantiene en el 30%.

Además, se aprobará un único decreto que integrará excedencias, reducciones de jornada y cotizaciones de cuidadoras y cuidadores.

Otro de los objetivos del departamento que dirige Melgosa es profundizar en la equiparación de tiempos de disfrute de los permisos entre hombres y mujeres. De esta forma, se establecen unos límites máximos por pareja que podrán disfrutar ambos, con independencia de si la persona solicitante es hombre o mujer. «La experiencia durante estos años ha demostrado que el efecto que se buscaba con esta medida, es decir, el aumento de participación en las tareas de los cuidados familiares por parte de los hombres no se ha conseguido», según reza la memoria económica publicada el pasado miércoles.

Además, en el ámbito del cuidado en el hogar, la cobertura de cotizaciones será del 100% (para ingresos de menos de 20.000 euros), del 75% (entre 20.000 y 50.000 euros) y del 25% (para más de 50.000 euros).

Por otra parte, el Ejecutivo trabaja en el reconocimiento de las familias monoparentales, con la previsión de llegar a las 21.000 unidades familiares de este tipo, «lo que refuerza la necesidad de apoyos específicos en cuidado infantil, educación y economía doméstica». Por otro lado, en el último año se han emitido más de 60.000 carnés de familia numerosa.