Una familia pasea por el centro de Beasain. Iñigo Royo

Las nuevas ayudas a la conciliación y a la crianza se aprobarán a inicios de 2026

El Gobierno Vasco ultima el decreto que regula este apoyo por el cuidado de hijos y dependientes y que supondrá un coste de 32,7 millones de euros

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:34

Comenta

El Gobierno Vasco ultima el decreto que regulará las ayudas a la conciliación y a la crianza «por procedimiento de urgencia» para que las familias ... vascas puedan acceder cuanto antes al nuevo paquete de medidas de refuerzo que combina prestaciones directas por hijo, mejoras en las ayudas a la conciliación o apoyos al cuidado en el hogar. Según las previsiones, se aprobarán «en enero o febrero» y supondrán una inversión de 32,7 millones de euros. Entre otras novedades, el Ejecutivo prevé aumentar un 10% las ayudas a la conciliación laboral y familiar y se amplía hasta los 4 años el cheque de 200 euros mensuales, tal y como adelantó este periódico.

