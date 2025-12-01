Una nueva funcionalidad de Google facilita el acceso de las empresas a los contenidos de los móviles de trabajo Aunque los mensajes están protegidos por cifrado de extremo a extremo durante el envío, una vez en el dispositivo de empresa, se vuelven legibles y archivables por la empresa

J. Falcón Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:47 Comenta Compartir

La privacidad en el ámbito laboral siempre ha sido una cuestión controvertida. Usar los equipos de trabajo para fines personales, desde gestionar unas vacaciones a comunicarse con un familiar, está sujeto a las condiciones que marca la ley pero también a las posibilidades que otorga la técnica. En este sentido hoy se anuncia un cambio significativo, que afecta de momento a los teléfonos que Google fabrica y distribuye bajo la marca Pixel pero que puede ir extendiéndose a más modelos basados en el sistema Android, es decir, a una gran mayoría de smartphones.

El caso es que Google está implementando una nueva funcionalidad que podría cambiar drásticamente la forma en que los empleados usan sus teléfonos de trabajo. Esta actualización, denominada «Archivo de RCS de Android», se está desplegando inicialmente en los teléfonos Pixel totalmente gestionados por las empresas y que ofrecen a sus trabajadores para sus labores profesionales.

Este cambio básicamente puede permitir al empleador leer y guardar un registro de sus conversaciones de texto RCS (Rich Communication Services) que tenga en Google Messages, a pesar de que estos mensajes estén protegidos por el conocido como cifrado de extremo a extremo, según desvela una investigación de Android Authority.

RCS es la versión moderna de los mensajes de texto que usamos en Android, e incluye funciones mejoradas como las confirmaciones de lectura y los indicadores que muestran si alguien está escribiendo. Debido a que RCS utiliza cifrado de extremo a extremo, hasta ahora era difícil para las empresas archivar o mantener un registro de estas comunicaciones, ya que las herramientas antiguas se basaban en la interceptación a través de los operadores.

Contenido del móvil accesible para la empresa

Sin embargo, con este nuevo sistema, las aplicaciones de archivo autorizadas pueden conectarse directamente a Google Messages en un dispositivo gestionado por la empresa. Cuando la empresa activa esta función, la aplicación recibe una notificación en el momento en que el usuario del móvil de empresa envía, recibe, edita o elimina un mensaje RCS, permitiéndole leer el contenido y guardarlo para la empresa. Aunque la seguridad del cifrado sigue activa mientras el mensaje viaja del emisor al receptor, una vez que el mensaje está en el dispositivo (en el teléfono del trabajo), se encuentra descifrado y disponible para cualquiera que controle el dispositivo.

Cabe recordar que la legislación española permite a las empresas supervisar los correos electrónicos corporativos de sus empleados, pero exige el cumplimiento de estrictas condiciones para salvaguardar el derecho a la intimidad. La Ley Orgánica de Protección de Datos Persones (LOPDGDD) y el Estatuto de los Trabajadores dictaminan que la empresa debe informar «de forma expresa, clara e inequívoca» al empleado, generalmente mediante una política interna, de que sus comunicaciones pueden ser monitorizadas. Sin este aviso previo, el acceso es ilegal.

En este sentido es legal monitorizar cuentas corporativas, que se entienden como herramientas de trabajo sujetas a control, mientras que es ilegal acceder a correos personales aunque se usen desde el ordenador de la oficina, ya que esto vulnera la intimidad fundamental. Además, el acceso debe ser proporcional y responder a una finalidad legítima (seguridad, investigación de fraude, etc.). La Agencia Española de Protección de Datos supervisa que estos controles no sean abusivos y un acceso ilícito puede acarrear graves sanciones para la empresa

Google ha señalado que el objetivo principal de este cambio es ayudar a las organizaciones a cumplir con las normas estrictas de mantenimiento de registros y las peticiones legales de comunicación de los empleados. Esta capacidad supones, según la compañía californiana, «un esfuerzo por ofrecer una solución de archivo fiable y respaldada por Android», que también es compatible con mensajes SMS y MMS antiguos.

Notificación visible

Es importante destacar que esta nueva vigilancia solo se aplica a los dispositivos gestionados por la empresa (los teléfonos de trabajo) y no a los dispositivos personales. Además, los empleados verán una notificación clara cuando la función de archivo esté activa en sus teléfonos. Si su teléfono Pixel (los fabricados por Google) está bajo el control de su empleador, este podrá mantener registros completos de todas sus conversaciones RCS en Google Messages.

Varios proveedores de archivado, como Celltrust, Smarsh y 3rd Eye, ya admiten la nueva funcionalidad, y se espera que más se unan en 2026. La llegada de esta funcionalidad subraya que, aunque antes se consideraba que los mensajes de texto eran más privados que el correo electrónico, esta percepción ya no se sostiene en los dispositivos de trabajo.

Temas

Teletrabajo

Android

teléfono