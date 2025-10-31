Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El fruto seco que actúa como un escudo para tu corazón: «Incorporarlo a la dieta no es moda, es ciencia»

El doctor Manuel Viso, especialista en Medicina Interna y divulgador de hábitos saludables, explica los beneficios de las nueces para la salud cardiovascular

L. G.

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:00

¿Sabías que algo tan cotidiano como comer un puñado de nueces puede marcar la diferencia entre tener un corazón sano o enfermar? El doctor Manuel Viso, especialista en Medicina Interna y divulgador de hábitos saludables, lo tiene claro: «Las nueces son uno de los alimentos más completos para proteger el sistema cardiovascular. Incorporarlas a la dieta no es una moda, es ciencia», asegura.

La evidencia científica respalda sus palabras. Un amplio estudio internacional reveló que las personas que consumen un puñado de nueces al menos dos veces por semana reducen en un 27% el riesgo de morir por enfermedad cardíaca.

Y eso no es todo: otra investigación demostró que tomar una ración diaria puede disminuir el colesterol LDL —el llamado «malo»— hasta en un 5%, un porcentaje pequeño en apariencia, pero clínicamente relevante para la salud cardiovascular.

Nueces: omega 3, antioxidantes y fibra

El doctor Viso explica que el secreto está en la composición de este fruto seco: «Las nueces son ricas en ácidos grasos omega 3, antioxidantes y fibra. Es una combinación perfecta para mantener las arterias limpias y el corazón fuerte».

Desde la Universidad de Harvard, un estudio similar llegó a conclusiones parecidas: sustituir una ración de carne roja por una de nueces a la semana reduce notablemente el riesgo cardiovascular.

«No se trata de dejar de comer carne, sino de equilibrar. En nuestra sociedad abusamos de las proteínas animales y olvidamos el poder de los vegetales y los frutos secos», comenta Viso. A pesar de su contenido calórico, los estudios coinciden en que comer nueces no engorda. Al contrario, pueden ayudar a controlar el peso. «Son muy saciantes. Si las tomas con moderación, te ayudan a comer menos entre horas y a mantener una dieta equilibrada», destaca el médico.

