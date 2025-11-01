Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este sábado
Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:30
Real Sociedad: Gorrotxa es Gorriz en Gijón
Día de Todos los Santos: «Te acuerdas todos los días de los que faltan»
Valencia: Maribel Vilaplana, en el hospital
... Sucesos: Secuestran tras un tiroteo en Madrid al 'Niño Juan', el peligroso alunicero que dio un golpe en Garbera
Política: El PNV cree necesario que Sánchez presente los Presupuestos y no ve «imposible» alcanzar acuerdos
Mundo: El Frente Polisario reivindica el derecho a la soberanía saharaui
San Sebastián: Las obras para renovar la fachada e instalar un ascensor en Okendo arrancarán en un año
Cine: 'The Mastermind' y 'Magallanes', Espigas de Oro 'ex-aequo'
Economía: La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
Pelota: Zabala, primer finalista tras arrollar 6-22 a Ezkurdia
