Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este lunes

DV

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:01

Comenta

Política: Puigdemont formaliza la ruptura con Sánchez y deja en minoría al Gobierno

Extremadura: Guardiola convoca elecciones anticipadas para el 21 de diciembre

Economía: Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi

Salud: Osakidetza adelanta la vacunación contra la gripe en Gipuzkoa ante el aumento de casos

Goazen Reala! «Ante el Negreira tengo ganas de ver la actitud de jugadores como Sucic o Sadiq»

Argentina: Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Economía: El Ibex rompe máximos y reconquista los 16.000 puntos casi dos décadas después

Euskadi: Acoso escolar en Euskadi: así lo afrontan los 900 docentes que hacen frente al problema

Sucesos: La Fiscalía eleva a 10 años la petición de cárcel para un varón por abuso de un menor en Goierri

Fútbol: Fallece José Manuel Ochotorena a los 64 años

Navarra: Un oso merodea por el valle de Roncal

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  2. 2 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  7. 7 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»
  8. 8 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  9. 9 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada