Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este lunes
DV
Lunes, 27 de octubre 2025, 21:01
Política: Puigdemont formaliza la ruptura con Sánchez y deja en minoría al Gobierno
Extremadura: Guardiola convoca elecciones anticipadas para el 21 de diciembre
Economía: Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
Salud: Osakidetza adelanta la vacunación contra la gripe en Gipuzkoa ante el aumento de casos
Goazen Reala! «Ante el Negreira tengo ganas de ver la actitud de jugadores como Sucic o Sadiq»
Argentina: Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»
Economía: El Ibex rompe máximos y reconquista los 16.000 puntos casi dos décadas después
Euskadi: Acoso escolar en Euskadi: así lo afrontan los 900 docentes que hacen frente al problema
Sucesos: La Fiscalía eleva a 10 años la petición de cárcel para un varón por abuso de un menor en Goierri
Fútbol: Fallece José Manuel Ochotorena a los 64 años
Navarra: Un oso merodea por el valle de Roncal