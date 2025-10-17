Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este viernes

Violencia machista: Zarautz clama contra la violencia machista tras el asesinato de una mujer de 53 años en la localidad

Música: La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio

GOe: «Ha superado nuestras expectativas, nos ha gustado mucho»

Real Sociedad: Sergio: «Los resultados marcan el camino, y no conseguirlos... Veremos»

Salud: Osakidetza se compromete a iniciar el tratamiento de cáncer en menos de 30 días desde el diagnóstico

Internacional: «España no ha sido leal con la OTAN y debe ser reprendida», insiste Trump

Gipuzkoa: Los ayuntamientos de Errenteria, Pasaia y Lezo defienden que «el futuro del Puerto tiene que ser decidido aquí»

San Sebastián: San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano

San Sebastián: Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad

Cine: La Semana de Terror busca al público más joven con Animedon