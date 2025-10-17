Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este viernes

DV

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:29

Comenta

Violencia machista: Zarautz clama contra la violencia machista tras el asesinato de una mujer de 53 años en la localidad

Música: La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio

GOe: «Ha superado nuestras expectativas, nos ha gustado mucho»

Real Sociedad: Sergio: «Los resultados marcan el camino, y no conseguirlos... Veremos»

Salud: Osakidetza se compromete a iniciar el tratamiento de cáncer en menos de 30 días desde el diagnóstico

Internacional: «España no ha sido leal con la OTAN y debe ser reprendida», insiste Trump

Gipuzkoa: Los ayuntamientos de Errenteria, Pasaia y Lezo defienden que «el futuro del Puerto tiene que ser decidido aquí»

San Sebastián: San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano

San Sebastián: Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad

Cine: La Semana de Terror busca al público más joven con Animedon

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El presunto homicida de Zarautz vuelve a comisaría tras una reconstrucción de casi cinco horas en el lugar del suceso
  2. 2

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  6. 6

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  7. 7 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  8. 8 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  9. 9 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  10. 10 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada