Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este jueves

Sucesos: Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz

San Sebastián: Eneko Goia se despide emocionado: «Me ha correspondido la tarea más maravillosa del mundo»

Banca: BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25% de aceptación

Goazen Reala! De Paula analiza la mala racha de la Real: «Estoy convencido de que vamos a salir de esta situación»

Real Sociedad: Óskarsson sufre una recaída en el recto anterior; se perderá varias semanas

Política: Esteban y Andueza conversan en privado para rebajar la tensión tras los choques de los últimos días

Economía: La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros

Mundo: Bruselas presenta el plan para blindar Europa ante cualquier amenaza exterior

Música: Radiografía de las dos orejas de Van Gogh: cien canciones y miles de millones de escuchas

Nao San Juan: Una botadura con aroma del siglo XVI