Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este jueves

DV

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:18

Comenta

Sucesos: Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz

San Sebastián: Eneko Goia se despide emocionado: «Me ha correspondido la tarea más maravillosa del mundo»

Banca: BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25% de aceptación

Goazen Reala! De Paula analiza la mala racha de la Real: «Estoy convencido de que vamos a salir de esta situación»

Real Sociedad: Óskarsson sufre una recaída en el recto anterior; se perderá varias semanas

Política: Esteban y Andueza conversan en privado para rebajar la tensión tras los choques de los últimos días

Economía: La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros

Mundo: Bruselas presenta el plan para blindar Europa ante cualquier amenaza exterior

Música: Radiografía de las dos orejas de Van Gogh: cien canciones y miles de millones de escuchas

Nao San Juan: Una botadura con aroma del siglo XVI

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  3. 3 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  6. 6 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  7. 7

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  8. 8 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  9. 9

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  10. 10

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada