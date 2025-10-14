Las 10 noticias clave de la jornada

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Martes, 14 de octubre 2025, 21:23

Música: La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia

Internacional: Trump amenaza de nuevo con castigar a España por su bajo gasto en Defensa

Economía: Siete millones para Donostia, tres para Irun, uno para Errenteria... así se repartirá el 'aguinaldo' de la histórica recaudación en Gipuzkoa

Manifestaciones: Consulta los horarios del transporte público de mañana en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina

Economía: Euskadi abre una nueva era tecnológica con la inauguración del superordenador cuántico de IBM en Donostia

Pensiones: El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)

Internacional: Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes

Salud: El Ministerio de Sanidad se abre a «revisar» el cálculo del pago por la atención sanitaria entre comunidades tras el plante de Euskadi

Real sociedad: Jon Martín: «Estos parones se hacen largos, pero sirven para mejorar»

Culturas: El traductor tolosarra Xabier Olarra, Premio Nacional 2025 por su obra

