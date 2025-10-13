Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este lunes
Lunes, 13 de octubre 2025, 21:02
Economía: Las Haciendas forales recaudarán 20.000 millones de euros por primera vez en su historia
Política: Zupiria insiste en que los manifestantes contra la Falange en Vitoria también son «fascistas»
... Política: Mendoza replica a Santano sobre las catas del TAV y le acusa de hacer política «sobre la falta de respeto»
Internacional: Trump firma el plan de paz: «Amanece una era dorada en un nuevo Oriente Medio»
Goazen Reala: «La plantilla de la Real Sociedad está herida y cuenta las horas para el choque ante el Celta»
Sociedad: Euskadi aspira a emancipar a más de 65.000 jóvenes en cuatro años para cumplir sus objetivos
San Sebastián: La investidura de Jon Insausti como alcalde de Donostia, prevista para el 29 de octubre
Música: Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
Salud: El Departamento de Salud frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidade
San Sebastián: Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
