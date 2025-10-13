Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este lunes

DV

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:02

Economía: Las Haciendas forales recaudarán 20.000 millones de euros por primera vez en su historia

Política: Zupiria insiste en que los manifestantes contra la Falange en Vitoria también son «fascistas»

... Política: Mendoza replica a Santano sobre las catas del TAV y le acusa de hacer política «sobre la falta de respeto»

  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  3. 3 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles

