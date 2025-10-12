Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este domingo
Domingo, 12 de octubre 2025, 20:50
Política: Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV
Gaza: Así será el intercambio de rehenes por presos: sin actos propagandísticos y con ataúdes examinados por artificieros
Atletismo: Elena Silvestre y Unai Ibarra, tras ser segundo en meta, ganan el Cross 3 Playas
Euskadi: Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
Meteorología: La Aemet activa el aviso rojo en Tarragona hasta la medianoche
San Sebastián: Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea
12-O: Feijóo critica el «despiste» en Oriente Próximo de Sánchez, ausente de los corrillos del 12-0
Mundo: Rusia incrementa sus ataques contra Ucrania antes del impás invernal
Toros: Morante de la Puebla se corta la coleta en Las ventas
Baserritarren Eguna: Idiazabal celebra su sabor y su historia