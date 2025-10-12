Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este domingo

DV

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:50

Comenta

Política: Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV

Gaza: Así será el intercambio de rehenes por presos: sin actos propagandísticos y con ataúdes examinados por artificieros

Atletismo: Elena Silvestre y Unai Ibarra, tras ser segundo en meta, ganan el Cross 3 Playas

Euskadi: Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos

Meteorología: La Aemet activa el aviso rojo en Tarragona hasta la medianoche

San Sebastián: Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea

12-O: Feijóo critica el «despiste» en Oriente Próximo de Sánchez, ausente de los corrillos del 12-0

Mundo: Rusia incrementa sus ataques contra Ucrania antes del impás invernal

Toros: Morante de la Puebla se corta la coleta en Las ventas

Baserritarren Eguna: Idiazabal celebra su sabor y su historia

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  3. 3 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  4. 4

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  5. 5

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  6. 6 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  7. 7 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  8. 8

    «San Sebastián es especial: aquí están tres de mis obras que me hicieron más feliz»
  9. 9 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  10. 10

    El aterrizaje en Donostia del superordenador de IBM abre una nueva era tecnológica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada