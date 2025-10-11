Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este sábado
DV
Sábado, 11 de octubre 2025, 22:02
Gaza: «El alto el fuego en Gaza es una sensación increíble. Estamos exhaustos por tanta muerte»
Cultura: Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años
... Revive Ipuskoa Bizi: Así comíamos: la Gipuzkoa de los fogones y los mercados
Sucesos: Detenida en Pasaia acusada de intentar agredir a su pareja con un cuchillo en plena discusión
El tiempo: La dana 'Alice' dispara el riesgo en Baleares con vuelos cancelados y la activación el Plan Inunbal
Eibar: ¡Perro al agua! Las piscinas se convierten en un aquapark canino
Sucesos: El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
Real Sociedad: Partidazo de un Sanse que golea al Andorra y sale del descenso
Carreras de montaña: :Plata para Sara Alonso en la Golden Trail World Series
Gipuzkoa: Fallece 'Gorriti', el hombre que animó con sus animales las fiestas de todos los rincones de la provincia
