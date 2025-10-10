Las 10 noticias clave de la jornada

Economía: Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones

Política: Pradales defiende negociar con Madrid el traspaso del Puerto de Pasaia pese a las reticencias del PSE

... Internacional: EE UU envía tropas a Israel y confirma que el ejército hebreo ya se ha replegado

Salud: Osakidetza atenderá a partir del 2026 y de manera progresiva a todas las mujeres que decidan abortar

Nobel de la Paz: La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump

Gipuzkoa: El Gobierno Vasco afirma que el udaleku de Bernedo, con 19 denuncias, era «clandestino»

Cultura: Fallece a los 97 años el escritor y periodista Santiago Aizarna

Sucesos: Operación contra la explotación sexual en Donostia: cinco mujeres liberadas y tres detenidos

Real Sociedad: Jon Martín renueva con la Real hasta 2031

Salud mental: «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»